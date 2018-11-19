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США предложили Украине списанные корабли
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США предложили украинским ВМС списанные фрегаты, заявили в Киеве 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом в эфире "Пятого канала" заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", — сказал он.
Сейчас украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. По словам Воронченко, эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в 25 миллионов долларов.
В октябре СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.
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