Не спасет: чем плох новый немецкий истребитель

СМИ назвали новейший немецкий истребитель «бессильным против С-400»

Новейшие самолеты Eurofighter германского бундесвера бессильны против российских зенитно-ракетных систем С-400, пишут немецкие СМИ. Изначально немецкий истребитель задумывался как средство борьбы с другими самолетами, поэтому ему не хватает вооружения для противостояния наземным целям. Даже истребители сопровождения не способны защититься от С-400 — радиус действия их ракет ниже, чем радиус поражения «Триумфа».

Сверхсовременные истребители Eurofighter, принятые на вооружение ФРГ , оказались бессильны против российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Этот самолет изначально задумывался для воздушных сражений с истребителями и бомбардировщиками противника, и ему не хватает дополнительных вооружений для защиты и противостояния наземным целям.

К примеру, говорится в статье, у Eurofighter нет возможности использовать установки ракет «воздух-земля». Поэтому защититься от С-400 они теоретически могут только при сопровождении многоцелевых истребителей Panavia Tornado.

Но и эскорт отнюдь не является панацеей от российской ЗРС: ракеты этих истребителей сильно уступают в радиусе действия ракетам С-400, констатируют авторы статьи.

Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков полагает, что подавление авиацией НАТО системы С-400 не обойдется для агрессора без потерь, передает НСН.

«С-400 обладает высокой помехозащищенностью, имеет большую дальность стрельбы, зачастую превосходящую дальность применения противорадиолокационных ракет. Он многоканальный, обеспечивает одновременный обстрел по большому количеству целей», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что состояние авиапарка ФРГ остается плачевным. Лишь один из четырех новых истребителей Eurofighter пригоден к эксплуатации в данный момент, сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные германского минобороны

Фактически, только 39% новой военной техники, поставленной на вооружение Германии в 2017 году, пригодно к использованию в настоящее время.

Из 97 единиц крупногабаритной техники, которые поступили в арсенал вооруженных сил Германии в 2017 году, в настоящее время пригодно к использованию только 38 единиц, говорится в материале. В бундесвере особо обеспокоены транспортными самолетами A400M и боевыми бронированными машинами «Пума». Например, из 71 единицы ББМ «Пума» к использованию готовы только 27, а из восьми самолетов A400M — только четыре.

Российская военная техника, напротив, пользуется славой надежной и высокотехнологичной продукции. К примеру, свежей новинкой является Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что 13 стран мира проявили интерес к российской ЗРС С-400, несмотря на угрозу санкций. Вопрос о покупке С-400 обсуждали в Саудовской Аравии, Катаре, Алжире, Марокко, Египте, Вьетнаме, Ираке и ряде других стран, передает канал. Тем не менее, некоторые державы могут отказаться от идеи приобрести российскую новинку «под дипломатическим нажимом», говорится в сообщении.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО и американскими ЗРК THAAD.

С-400 «Триумф» — созданная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.

В классификации НАТО эта система называется «Ворчуном». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений. Интерес к комплексу проявляют крупные игроки — к примеру, в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку С-400. Таким образом, Индия стала уже третьим иностранным покупателем ЗРК. По словам начальника штаба сухопутных войск Бипин Равата, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны КНР из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Следующим покупателем С-400 стала Турция — соответствующий договор стороны заключили в Анкаре в декабре прошлого года. Страны договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.