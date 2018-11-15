«Русские не предлагают становиться вассалами»: почему 13 стран выбирают С-400 вместо Patriot

Американские СМИ сообщают об интересе как минимум 13 стран к покупке российских систем ПВО С-400. Военный эксперт Алексей Леонков связывает такой широкий интерес с лучшими тактико-техническими характеристиками С-400 в сравнении с Patriot. Кроме того, для покупки «Триумфов» не нужно становиться вассалами России , в то время как Patriot США продают только полностью лояльным и контролируемым странам.

Интерес 13 стран к покупке С-400

Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. По меньшей мере 13 стран заинтересованы в покупке у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведслужбе. Контракты уже обсуждаются с такими странами как Саудовская Аравия

Эти государства готовы закупать российские ЗРС вместо того, чтобы приобретать аналогичные вооружения у американских компаний, даже вопреки возможному санкционному давлению со стороны США. Новые ограничения Вашингтон обещает ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), но похоже, что угрозы в вопросе обеспечения безопасности не работают, хотя США и заявляют о «сорванных оборонных контрактах России на миллиарды долларов».

«В Рособоронэкспорте и ранее заявляли, что нашими комплексами интересуются многие страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Почему так происходит? В первую очередь комплексы Patriot, которые до недавнего времени считались чуть ли не лучшими благодаря рекламе и желанию США их продавать по всему миру, оказались серьезно подвинуты тактико-техническими характеристиками С-400 и системой предложений, предоставляемой с этими комплексами. При этом русские в отличие от американцев не требуют от покупателей становиться своими вассалами.

Американцы же используют Patriot как своеобразный рычаг давления, позволяя его покупать только полностью лояльным и контролируемым странам. Характерный пример Турция, которая использовала комплексы Patriot, пока была в фарватере США. Но так только они решили проводить независимую политику, американцы сначала забрали их на так называемую профилактику, а потом забыли вернуть. На Patriot сегодня могут рассчитывать такие страны как Польша», — отмечает в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» Алексей Леонков.

Причины повышенного интереса к С-400

Напомним, о покупке С-400 с Москвой в этом году договорились Турция и Индия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на угрозы США подчеркнул, что Анкара «не будет ни у кого спрашивать разрешения на покупку вооружений». А в Индии сделку одобрил Совет по оборонным закупкам страны, и США отказались от санкций, так как Индия интересна им для продвижения своей боевой техники. Одним из следующих покупателей может стать Саудовская Аравия, которая имеет неудачный опыт использования Patriot.

«Во время войн в Персидском заливе про Patriot рассказывали чудеса, в связи с чем их купил Эр-Рияд. Но на поверку оказалось, что они не только не способны сбивать ракеты повстанцев с Йемена, но еще могут поменять траекторию в самый неподходящий момент и нанести удар по своим. Результаты работы наших комплексов в Сирии гораздо более наглядны — даже просто их наличие на базе Хмеймим значительно стабилизировало воздушную обстановку в этой стране.

Кроме того, наши специалисты всегда приглашают зарубежных партнеров посмотреть на возможности российских комплексов во время учений. Тем самым мы подтверждаем, что все заявленное в ТТХ соответствует действительности. С-400 могут вести обстрел порядка 72 целей, а по дальности обнаружения и перехвата во многом превосходят комплексы Patriot.