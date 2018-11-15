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Российской С-400 заинтересовались 13 стран
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CNBC: не менее 13 стран проявляют интерес к российской системе С-400 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" проявили по крайней мере 13 стран, несмотря на угрозу применения Соединенными Штатами санкций в ответ на такую сделку.
Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC со ссылкой на лиц, имеющих доступ к данным американской разведки.
По словам осведомленного лица, отметила телекомпания, вопрос о закупке С-400 обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. В то же время, как отметил CNBC, несколько стран могут отказаться от этой идеи под дипломатическим нажимом.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.
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