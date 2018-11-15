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В США назвали «сумасшедшей» российскую технику
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Американские СМИ восхитились «сумасшедшей» российской техникой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Американское издание The Drive восхитилось видео, опубликованным российским Минобороны к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты, в котором показана «сумасшедшая» военная техника.
В ролике продемонстрирована работа различных подразделений РХБЗ, в том числе показана техника — разведывательно-химические машины РХМ-6, комплексы для сбора, обработки и анализа данных, роботы радиационной и химической разведки, огнеметы, в том числе ТОС-1А «Солнцепек».
Автор статьи Джозеф Тревитик отдельно отметил «сумасшедшую» специальную машину тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У, которая продемонстрирована на видео, передает РИА «Новости».
Он назвал ТМС-65У самым необычным образцом техники.
«Это грузовик ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя», — пишет The Drive.
В конструкции машины, пишет Тревитик, «нетрадиционно» используется турбореактивный двигатель ВК-1, который ранее применялся на самолетах МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28.
Он заявил, что ТМС-65У занимают «одно из ключевых мест в арсенале российской военной техники».
Такими машинами оснащены, в частности, подразделения войск РХБЗ в Севастополе.
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