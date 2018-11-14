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Новые вооружения спроектирует суперкомпьютер
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Эксперт: суперкомпьютер для оружия создается не на пустом месте 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
В России разрабатывают суперкомпьютер для проектирования новых вооружений. В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что, по его мнению, ляжет в основу проекта.
В России разрабатывают современный суперкомпьютер для проектирования перспективных отечественных вооружений, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников") Ольга Соколова.
"В этой работе участвует большая кооперация, в том числе "ИНЭУМ им. И. С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" и другие", — уточнила она.
Главная цель проекта — перевести весь цикл разработки и производства на отечественное оборудование: начиная с научно-исследовательского этапа и заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.
"Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности", — добавила Соколова.
Она отметила, что в этом направлении уже есть серьезные результаты, однако не стала раскрывать подробности.
В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал о том, что, по его мнению, ляжет в основу нового суперкомпьютера, и отметил важность этого проекта.
"В настоящее время в военно-промышленном комплексе для разработки систем специальных вооружений, перспективных систем используется суперкомпьютер "Эльбрус", соответственно, на базе этого компьютера будет разрабатываться новый. Скорее всего, новая операционная система, которая возьмет от "Эльбруса" все самое положительное, и новый программный продукт, который имеется по этому направлению, также лягут в основу нового компьютера — он создается, как уже видно, не на пустом месте. В связи с тем, что объем информации постоянно увеличивается, оборонный комплекс и промышленность заинтересованы и, соответственно, будут финансировать в долевом участии создание этого суперкомпьютера. Таким образом, мы полностью обеспечим свою информационную безопасность, в том числе на элементной базе, и не будем зависеть от поставщиков зарубежных суперкомпьютеров. Поэтому, считаю, это положительный момент", — сказал Виталий Вехов.
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