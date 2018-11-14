Новые вооружения спроектирует суперкомпьютер

Эксперт: суперкомпьютер для оружия создается не на пустом месте

России разрабатывают суперкомпьютер для проектирования новых вооружений. В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что, по его мнению, ляжет в основу проекта.

"В этой работе участвует большая кооперация, в том числе "ИНЭУМ им. И. С. Брука", АО "МЦСТ", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" и другие", — уточнила она.

Главная цель проекта — перевести весь цикл разработки и производства на отечественное оборудование: начиная с научно-исследовательского этапа и заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных изделий в войсках.

"Начнем мы с ракет-мишеней, а потом будем предлагать эти решения для всей российской промышленности", — добавила Соколова.

Она отметила, что в этом направлении уже есть серьезные результаты, однако не стала раскрывать подробности.

В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал о том, что, по его мнению, ляжет в основу нового суперкомпьютера, и отметил важность этого проекта.