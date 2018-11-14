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Ансат и Ми-171А2 начинают демо-тур по Азии
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Вертолеты Ансат и Ми-171А2 начинают демо-тур по странам Юго-Восточной Азии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые российские вертолеты Ми-171А2 и Ансат начинают демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии смогут ознакомиться с их возможностями, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
Первый показ данных вертолетов состоится 16 ноября во Вьетнаме.
"Со странами Юго-Восточной Азии "Вертолеты России" связывают надежные партнерские отношения, поэтому мы рассчитываем, что наглядная демонстрация возможностей Ми-171А2 и Ансата позволит нам не только провести предметные переговоры с потенциальными заказчиками, но и получить мягкие контракты на эти машины", — сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.
Он добавил, что вертолетная техника российского производства стабильно получает высокую оценку эксплуатантов в странах Юго-Восточной Азии, особенно при использовании в борьбе с лесными пожарами и выполнении транспортных и строительно-монтажных работ в труднодоступных районах.

О вертолетах

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его эксплуатации в горной местности на высотах до 3500 метров. В августе 2018 года по результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем Ансата, что делает вертолет более привлекательным для эксплуатантов и потенциальных заказчиков.
При оснащении медицинским модулем вертолет может использоваться для оказания первичной помощи пострадавшим и экстренной медицинской эвакуации пациента и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью.
Кроме того, медицинский модуль Ансата обеспечивает возможность проведения реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.
Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.
Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.
Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу "стеклянной кабины", включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек.
Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.
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