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Уничтожителя «Томагавков» испытали в Иране
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Пушечного уничтожителя «Томагавков» испытали в Иране 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: ТАСС
Поскольку опытный образец провезли на трейлере перед трибунами, то у некоторых иностранных наблюдателей сложилось мнение, что данная ЗСУ является еще очень сырым, недоведенным до ума образцом.
Однако, как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время эта установка, получившая название Hael ("Барьер"), уже проходит испытания. Неделю назад ее впервые задействовали в ходе масштабных учений противовоздушной обороны Modafean-e Aseman-e Velayat 97 ("Защитники неба велаята 97").
"Как известно, в Иране уже много лет наряду с советскими 23-мм малокалиберными пушками ЗУ-23 используют и швейцарские 35-мм зенитные установки Oerlikon GDF, работающие в связке с автоматизированными системами управления огнем Skyguard. Военно-промышленный комплекс Исламской республики успешно освоил производство этих средств ПВО. В отличие от ЗУ-23, которые достаточно активно устанавливаются на различные самоходные платформы, значительно более тяжелые 35-мм зенитки до появления этой самоходки использовались только в буксируемом варианте", — отмечает Лямин.
35-мм орудия могут вести огонь с темпом 550 выстрелов в минуту на один ствол. Вес снаряда — 550 г. Начальная скорость составляет 1175 м/с. Максимальная дальность стрельбы по целям в воздухе — 4000 м.
Данные пушки могут уничтожать разнообразные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты "Томагавк".
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