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Как работал советский лазерный пистолет
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Как работал советский лазерный пистолет 

Русская семерка 4 часа назад
Фото: Википедия
Разработанный группой военных специалистов-ракетчиков лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой в серийное производство так и не попал, хотя и имел три модификации.

Кто его создал, и как было устроено оружие

Отставной полковник Валентин Иванович Углов, заведующий музеем военной академии РВСН, писал, что в 80-х годах в Военной академии Ракетных войск СССР разработкой лазерного пистолета в рамках программы «Алмаз» занималась группа, руководимая профессором В. С. Сулаквелидзе. Помимо Сулаквелидзе в конструкторский коллектив входили еще четверо ученых.
Калибр у созданного военными конструкторами пистолета был 10-миллиметровый, вес приблизительно соответствовал массе «обычных» аналогов оружия подобного класса. Длина — порядка 180 мм, режим стрельбы — полуавтомат, магазин вмещал восемь спецкапсул. Лазерный луч был способен поражать цель, расположенную на расстоянии до 20 метров.

Каким был принцип действия

В. И. Углов отмечает в своей статье, что этот уникальный пистолет разрабатывался как оружие несмертельного воздействия — с помощью него предполагалось выводить из строя вражеские оптические системы, ослеплять неприятеля. Для компактного лазерного оружия требовалось создать активную среду, источник оптической накачки и резонатор.
Основным компонентом лазерного пистолета выступали «патроны» — 8 пиротехнических ламп-вспышек, каждая из которых, в свою очередь, представляла собой емкость, заполненную кислородом, солями металла и циркониевой фольгой. Заряд поджигался специальной электрической искрой (для генерирования электроэнергии в конструкции пистолета предусматривалась мини-батарейка), за считанные миллисекунды создавая температуру свыше 4700 градусов по Цельсию, которая впоследствии преобразовывалась в лазерное излучение.
Самодельные лампы-вспышки имели форму колб с сантиметровым диаметром, принцип действия при стрельбе был таким же, как у других пистолетов — при выстреле отработанная лампа-гильза автоматически выбрасывалась, а очередной «патрон» занимал место в осветительной камере.

Почему его не пустили в серийное производство

Руководитель конструкторской группы по созданию первого и единственного советского лазерного пистолета В. С. Сулаквелидзе скончался в том же году, когда опытный образец уникального оружия самообороны был уже готов, сообщается официальными источниками РВСН. Массовое производство данного пистолета требовало, прежде всего, серийного изготовления комплектующих, в частности, «патронов»-ламп.
На одном из оборонных предприятий Советского Союза производственная линия по их сборке уже была налажена, но со второй половины 80-х годов в военно-промышленном комплексе СССР начались конверсионные процессы, которые свели на нет реализацию данного проекта.
Сейчас эту уникальную разработку советских конструкторов — лазерный пистолет в числе других экспонатов можно увидеть в серпуховском музее Военной академии РВСН.
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