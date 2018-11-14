Разработчик заявил об уникальном «зрении» Су-57

До 30 целей одновременно: разработчик рассказал об уникальном «зрении» Су-57

Активные фазированные решетки распределены у Су-57 по всему планеру, что позволяет использовать истребитель в том числе в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.

Истребитель Су-57 сможет одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор НИИП им. В. В. Тихомирова Юрий Белый

По словам Белого, истребитель сможет отслеживать до 30 воздушных целей, в числе которых и самолеты, и крылатые ракеты. При этом антенны распределены у Су-57 по всему корпусу.

«До настоящего времени ни у нас, ни у зарубежных наших партнеров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части», — подчеркнул Белый.

Истребитель Су-57 создан для завоевания господства в воздухе, при этом может наносить удары в том числе и по наземным и надводным целям. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В 2017 году главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» впервые официально заявил о серийном названии Т-50 ПАК ФА, который получил обозначение Су-57.