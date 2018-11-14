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Разработчик заявил об уникальном «зрении» Су-57
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До 30 целей одновременно: разработчик рассказал об уникальном «зрении» Су-57 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Активные фазированные решетки распределены у Су-57 по всему планеру, что позволяет использовать истребитель в том числе в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.
Истребитель Су-57 сможет одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор НИИП им. В. В. Тихомирова Юрий Белый.
По словам Белого, истребитель сможет отслеживать до 30 воздушных целей, в числе которых и самолеты, и крылатые ракеты. При этом антенны распределены у Су-57 по всему корпусу.
«До настоящего времени ни у нас, ни у зарубежных наших партнеров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части», — подчеркнул Белый.
Истребитель Су-57 создан для завоевания господства в воздухе, при этом может наносить удары в том числе и по наземным и надводным целям. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.
В 2017 году главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» впервые официально заявил о серийном названии Т-50 ПАК ФА, который получил обозначение Су-57.
Контракт на поставку истребителей в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.
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