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В Минобороны поступили новые «инженерные танки»
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Стало известно о поступлении в Минобороны новых «инженерных танков» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские военные получили партию новых инженерных машин машин разграждения ИМР-3М, созданных на платформе танка Т-90, сообщил источник.
По словам военного источника, «Минобороны получило машины в рамках двухгодичного государственного оборонного заказа», передает «Интерфакс».
Таким образом, «реализация контракта, который был подписан в 2016 году на форуме „Армия“, завершена».
В задачи ИМР-3М входит создание путей для движения танковых колонн. Машина способна создать проход через бурелом или каменную гряду, а также снять минные заграждения и выполнить работу в зоне радиоактивного заражения.
«Инженерный танк» оснащен приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, способен форсировать по дну водные преграды глубиной до пяти метров, поднимает объекты весом до двух тонн.
Дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм позволяет машине вести огонь по наземным, малоскоростным воздушным целям и открыто лежащим на грунте взрывоопасным устройствам.
У ИМР-3М имеется многотопливный дизельный двигатель мощностью 840 л.с., который способен развивать максимальную скорость по шоссе до 60 км/ч.
В составе танковых колон ИМР-3М способна выполнять длительные марш-броски до 500 км наравне с другой боевой техникой.
Это третья модификация «инженерного танка», разработанного корпорацией «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).
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