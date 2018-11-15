«Крутизну» ЧМ-2018 и проекта «Энергия-Буран» сравнили в РФ

В России сравнили «крутизну» ЧМ-2018 и проекта «Энергия-Буран»

«Это был колоссальный социальный проект. Это была национальная идея, которая объединила вокруг себя мыслящих, думающих людей, создала всю необходимую инфраструктуру, а самое главное совершила тот самый прорыв в технологической сфере», — заявила Соколова.

По словам Соколовой, проект «Энергия-Буран» официально не закрыт, а приостановлен.

«Это в большей степени, конечно, формальность, просто в то время ни у кого не поднялась рука поставить подпись под закрытием проекта», — сказала гендиректор.

Она также сообщила, что 25 января 2017 года в отношении «Молнии» прекращена процедура банкротства, а основными направлениями предприятия в настоящее время являются «ракетомишенная тематика и аэрокосмос». По мнению Соколовой, вхождение объединения в «Калашников» связано с интересом концерна к космической тематике.

С 14 июня по 15 июля Россия впервые принимала мировой чемпионат по футболу. В мундиале были задействованы 12 стадионов в 11 городах страны. Проведение спортивного мероприятия потребовало 14 миллиардов долларов.

В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракет «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).

В разработке комплекса «Энергия-Буран» (сверхтяжелой ракеты «Энергия» и многоразового корабля «Буран»), как отмечается на сайте РКК «Энергия», «участвовало 1206 предприятий и организаций почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР».