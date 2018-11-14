Супероружие России признали уязвимым перед США

Супероружие России признали уязвимым перед ядерным ударом США

В ответ на возможное развертывание США в Европе баллистических ракет средней дальности (РСД) России необходимо создать мобильную компоненту гарантированного ответного удара в структуре стратегических ядерных сил (СЯС), пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков

По его мнению, эффективная стрельба РСД по мобильным объектам трудноосуществима, тогда как стационарные комплексы без должной защиты уязвимы для атаки. Тяжелые ракеты Р-36УТТХ и создаваемый «Сармат» исполнены только в шахтном варианте, напоминает Сивков, и поэтому «оказываются весьма уязвимыми перед американскими РСД».

Для прикрытия районов расположения шахтных пусковых установок доктор военных наук предлагает существенно усилить противовоздушную оборону и задействовать средства радиоэлектронной борьбы.

В качестве имеющегося в распоряжении России потенциального элемента мобильного компонента СЯС эксперт называет более десятка самолетов Ту-95МС/МСМ и Ту-160, которые суммарно способны переносить «сотни крылатых ракет гарантированного ответного удара». Недостаток аэродромов для российской стратегической авиации предлагается устранить «радикальным расширением системы базирования за счет создания в гражданских аэропортах аэродромов подскока для стратегических бомбардировщиков».

Эксперт признает, что атомные подлодки с баллистическими ракетами при нахождении в море неуязвимы для РСД, однако для отправки на боевое патрулирование на время, существенно превосходящее вероятную продолжительность ведения первых операций, пригодны только несколько российских атомных субмарин, которые суммарно переносят 80-100 баллистических ракет с 300-500 боеголовками.

Помимо этого, Сивков предлагает возобновить проект боевого железнодорожного ракетного комплекса, расширить парк самолетов-ретрансляторов Ту-142МР и дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100, а также создать мобильный вариант комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»).

Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров, способна достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

До 2025 года российские военные должны получить более 40 единиц «Сарматов». Ракеты заменят производившиеся в УССР комплексы Р-36М2 «Воевода», к чему на Украине относятся скептически.