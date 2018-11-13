Китайский «стелс» вооружили ракетами

Пока в России откладывают принятие на вооружение истребителя пятого поколения — серийные поставки в строевые части отечественной новинки Су-57 планируются на 2019 год, китайский J-20 демонстрирует возможность нести на борту ракетное вооружение. Хотя новый истребитель ВВС НОАК напоминает F-22 Raptor, китайцы создали оригинальную машину, не похожую на российские и американские аналоги, полагают эксперты.

На международном авиасалоне в Чжухае специалисты КНР впервые продемонстрировали собственный истребитель пятого поколения J-20, оснащённый вооружением. Самолёт нёс на борту четыре ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности и две ракеты малого радиуса действия. Самолёт, отмечают эксперты, способен нести ракеты разного типа, сохранять очень высокую степень манёвренности даже при полной боевой загрузке, и во многом превосходит американские аналоги F-22 и F-35.

J-20 совершали демонстрационные полёты на авиашоу в Чжухае в комплектации с двигателями российского производства типа АЛ-31Ф, сообщает газета South China Morning Post. Вопреки ожиданиям экспертов, среди достижений выставки не оказалось китайских аналогов агрегатов — WS-15 с управляемым вектором тяги. КНР добилась значительного прорыва в их разработке, но пока ещё не готова устанавливать их на самолёты.

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 совершил первый и испытательный полёт в 2011 году, в 2017 году он был принят на вооружение ВВС НОАК. Большая часть тактико-технических характеристик J-20 держится в секрете. Предположительно, длина машины составляет 20,4 метра, размах крыла 13,5 метра. При максимальной взлётной массе 36,3 тонны самолёт способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час. Эксперты отмечали, что истребитель якобы имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и российского опытно-экспериментального МиГ-1.44, который создавался как противовес американскому «двадцать второму».

Четыре ракеты «воздух-воздух» PL-15, расположенные в подфюзеляжном отсеке вооружения истребителя, — это не так уж и мало, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин:

«Американский истребитель F-22 Raptor несёт в подобном внутреннем отсеке шесть современных модификаций аналогичных ракет AIM-120, F-35 — четыре».

Потенциально, указывает эксперт, их количество может увеличиться до шести.

Если судить по видео, J-20 напоминает американские F-22 Raptor, у которых также отсеки с ракетами «воздух-воздух» расположены под фюзеляжем, продолжает Лямин:

«Но если говорить в целом про самолёты, то, несмотря на отдельные сходства, истребители нового поколения у США, России и Китая вышли полностью самобытными и разными».

J-20 выполнен по аэродинамической схеме «утка» (горизонтальное оперение выполнено впереди основного крыла), что отличает его как от российского Су-57, так и от американских F-22 и F-35 В то же время, в КНР запустили в производство J-20, не дожидаясь готовности специально разрабатываемого для него двигателя WS-15, подчёркивает Лямин.