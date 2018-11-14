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Суперджет и «Русские витязи» прибыли в Бахрейн
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«Сухой» шасси не замочил: Суперджет и «Русские витязи» прибыли в Бахрейн 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Но крылатые машины, включая Су-ЗОСМ пилотажной группы "Русские витязи", от стихии не пострадали. И пусть не сразу, но благополучно заняли свои места на стоянке. Пассажирский лайнер Superjet 100 и корреспонденты "РГ", которые прилетели во вторник вечером на его борту, ничего чрезвычайного уже не застали. На королевской авиабазе расставляли по точкам крылатые экспонаты, малиновое солнце, как ни в чем не бывало, опускалось за горизонт.
Высадив пассажиров, наш SSJ100 под началом Алексея Богданова и второго пилота Валерия Лебедева тоже занял отведенное место на статической стоянке рядом с шале "Объединенной авиастроительной корпорации" и на три дня авиасалона стал одним из его действующих экспонатов.
Бортпроводницы Наталья Артемова и Елена Азорина, распрощавшись с нами, тут же переключились на другие заботы — как станут встречать, что показывать и рассказывать посетителям выставки…
Трехдневная программа BIAS-2018 необычайно насыщенна и открывает новые перспективы для участников из России. Своё лётное мастерство и конкурентные превосходства российской авиационной техники профессионалам и гостям выставки продемонстрируют асы из "Русских витязей". Как уже объявлено, они выполнят четыре воздушных показа. Полёты будут проходить в составе звена из четырёх экипажей на новейших многофункциональных истребителях Су-30СМ.
Узнаваемые во всем мире боевые машины с символикой "Русских витязей" добирались на салон с двумя промежуточными посадками. А потом, уже в Бахрейне, вынуждены были "присесть" на американскую авиабазу, где и переждали разгул стихии.
А наш белокрылый SSJ100 преодолел расстояние в 3600 километров одним махом. И всего за пять неполных часов перенес нас из морозного Домодедово на жаркий юг Аравийского полуострова, где с 14 по 16 ноября и пройдет международный авиасалон BIAS-2018.
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