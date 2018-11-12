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Зачем нацисты создали подлодку на гусеницах
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«Подводный танк»: зачем нацисты создали подводную лодку на гусеницах 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
В последние годы Второй мировой войны клонившийся к упадку Третий Рейх терпел все больше поражений от союзников на море. Понимая, что с Германия не в силах тягаться с Великобританией и США в крупных сражениях, немецкие стратеги решили перейти к тактике "малой морской войны". Так на свет появился проект Зеетойфель — миниатюрная подводная лодка с гусеницами, причудливый гибрид танка и субмарины, предназначенный для диверсионной войны.

Итальянский "предок"

Идея создания подобной машины была впервые воплощена в жизнь еще в 1918 году в Италии. Правда, за основу был взят катер, к которому приделали гусеницы. Предполагалось, что гибрид сможет успешно действовать как на море, так и на суше.
Определенные успехи действительно были. На завершающем этапе Первой мировой войны "Грилло", как назвали свое изобретение итальянцы, едва не потопил крупный австро-венгерский линкор "Вирибиус Унитис". "Катер-танк" смог пройти через несколько заграждений на главной базе императорских ВМС и выпустить пару торпед, попавших точно в цель. Но гигантский корабль устоял.
Несмотря на то, что главной цели достичь не удалось, концепция гибридной машины была в целом признана успешной. Спустя пару десятков лет наработки итальянских инженеров пригодились уже Третьему Рейху.
Стратеги германского флота — Кригсмарине — полагали, что оснащенные гибридами диверсионные отряды смогут нанести большой ущерб британскому и американскому флотам в местах их стоянки.

"Морской черт"

Вместо катера за основу для Зеетойфеля, который переводится с немецкого как «морской черт», была взята мини-субмарина с дизель-электрическим двигателем. В Кригсмарине рассчитывали, что "подводный танк" сможет выполнять как атакующую функцию, выпуская торпеды по флоту противника, так и транспортную, доставляя группы пловцов-диверсантов к месту сосредоточения кораблей противника.
Со стороны Зеетойфель напоминал огромную 14-метровую сигару на коротких гусеницах. Изначально гибрид был оснащен 80-сильным мотором, грибной винт приводился в действие электромотором. На вооружение "морской черт" имел две торпеды, которые можно было заменить на мины, а также огнемет или пулемет.
Машина должны была с одинаковым успехом действовать под водой и на суше, погружаясь и выходя на берег в любом месте. Таким образом, Зеетойфель мог атаковать как морские, так и наземные цели. Один из вариантов действия был следующим: машина успешно маскируется под цистерну у пирса в дневное время, а с наступлением темноты принимает на борт диверсантов, которые скрытно подводят ее к кораблям противника и уничтожают их.
При этом скоростным "подводный танк" назвать было нельзя: 25 километров в час по земле и 10 морских миль в воде. Максимальная дальность плавания "морского черта" — тысяча миль, а воздуха экипажу из двух человек хватало максимум на 100 часов — чуть больше четырех суток.

Бесславный конец

Немцы спешили провести испытания Зеетойфеля и начать серийный пуск «подводных танков» в первой половине 1944 года. В первую очередь предполагалось укрепить ими северо-западное побережье Франции, где германское командование ожидало скорой высадки союзников. Но нацисты промедлили, и к тому моменту, когда англо-британские войска вступили на пляжи Нормандии, испытания даже не начинались.
Стартовали они лишь в июле 1944 года. В ходе испытаний выяснилось, что дизель-двигатель мощностью 80 лошадиных сил оказался слишком слаб, а гусеницы были чрезмерно узкими, из-за чего Зеетойфель застревал в песке. Было принято решение поставить на машину двигатель в 250 лошадиных сил и провести другую "работу над ошибками".
Из-за этого было потеряно драгоценное время. Немцы рассчитывали запустить гибрид в серийное производство в 1945 году, но тогда Германии было уже не до "морского дьявола". Тотальный разгром на всех фронтах делал обстановку для Третьего Рейха безнадежной. Спасая Зеетойфеля от англо-американцев, немцы перевезли опытный образец в Любек, в порту которого он и был вскоре затоплен перед приближением союзных войск.
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