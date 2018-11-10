Европа попадет под «удар» из-за решения США

Ракеты в Европе: США рассказали о планах по ДРСМД

США пообещали пока не размещать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружение на территории Европы. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники считают ДРСМД важным для евроатлантической безопасности. Министр обороны России Сергей Шойгу , комментируя решение США, подчеркивал, что выход Вашингтона из соглашения повлечет за собой серьезные последствия — в первую очередь для Европы.

США не будут в ближайшее время размещать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружение на территории Европы, пообещал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

«В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов», — приводит ФАН заявление чиновника.

Сотрудник администрации президента США также отметил, что Вашингтон проводит со своими союзниками «очень тесные консультации» и настроен в отношении общей позиции «очень оптимистично».

Иран, Индия, Пакистан и Вместе с тем он подчеркнул, что договор устарел — этим соглашением связаны только две страны в мире, при этом «Россия его нарушает». В то же время Китай Северная Корея не имеют обязательств по ДРСМД.

«По данным США, у Китая положения договора нарушают от трети до половины всех крылатых и баллистических ракет, у Ирана таких ракет еще больше», — резюмировал Болтон.

Выход США из ДРСМД одобрили пока только в самом Белом доме. При этом американские эксперты не поддерживают такой шаг Вашингтона. Так, телеканал CNBC отмечал, что выход США из договора будет иметь негативные последствия для Азии, усилив тем самым соперничество между ядерными державами, такими как Китай и Индия.

Если договор будет расторгнут, Вашингтон и Москва смогут свободно разрабатывать и развертывать еще больше ракет — сценарий довольно рискованный для Европейского союза , учитывая его географическую близость к России, говорилось в материале. Однако это негативно скажется и на азиатском регионе, отмечал телеканал.

Особую роль в желании Трампа выйти из ДРСМД играет Китай. Американский лидер и Белый дом уже давно обеспокоены запасами ракет Пекина и милитаризацией Южно-Китайского моря, указал CNBC. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин может расценить последующие действия Трампа как угрозу. Наращивание США своего присутствия в азиатском регионе в Пекине встречают суровой критикой, поясняли аналитики.

Выход Трампа из ДРСМД также подтолкнет Индию подумать о собственной ракетной программе, уделяя внимание внутренним усилиям, а также международному сотрудничеству в сфере разработки гиперзвукового оружия. Таким образом, все это заставило многих поверить в то, что глобальная гонка вооружений уже наступила, заключал телеканал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники считают соглашение важным для евроатлантической безопасности. В ходе заседания Совета Россия — НАТО в конце октября стороны обменялись мнениями по ДРСМД.

«Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности», — сказал Столтенберг.

Россия по итогам заседания также отметила значение ДРСМД как фактора поддержания стабильности в мире.

«С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности», — указывалось в сообщении российского постпредства при НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что решение США о выходе из ДРСМД повлечет за собой серьезные последствия в первую очередь для Европы.

В ходе встречи с коллегой из Греции Паносом Камменосом глава российского военного ведомства отметил, что Москву интересует реакция европейских стран на планы Вашингтона по расторжению ДРСМД, передает НСН.

«Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — отметил российский министр.

В связи с этим глава оборонного ведомства считает правильным более широкое обсуждение намерений США в рамках Североатлантического альянса и Европейского союза.