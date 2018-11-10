Ещё
Болтон раскрыл планы США по ракетам в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон прокомментировал планы США по размещению ракет в Европе 

РИА Новости + ещё 12 56 минут назад
Фото: РИА Новости
США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого намерены выйти, заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Стенограмму распространила пресс-служба совета по нацбезопасности.
"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции", — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В 1987 США и Советский союз обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (1 тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 — 1 тысяча километров) дальности и вспомогательные объекты (договор РСМД, действует с 1988 года). К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года шли взаимные инспекции. За выполнение обязательств следит Специальная контрольная комиссия, в последний раз созывавшаяся в 2003 году.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты настоящие причины ненависти Запада к России154
Винокур отреагировал на скандал с Ефремовым64
Что творят россияне в Финляндии16
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО184
Москвичку в лифте убил бывший полицейский275
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение