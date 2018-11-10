Болтон раскрыл планы США по ракетам в Европе

Болтон прокомментировал планы США по размещению ракет в Европе

США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого намерены выйти, заявил журналистам в Париже советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона . Стенограмму распространила пресс-служба совета по нацбезопасности.

"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В 1987 США и Советский союз обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (1 тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 — 1 тысяча километров) дальности и вспомогательные объекты (договор РСМД, действует с 1988 года). К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001 года шли взаимные инспекции. За выполнение обязательств следит Специальная контрольная комиссия, в последний раз созывавшаяся в 2003 году.