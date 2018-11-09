Появились первые кадры испытаний улучшенного Ми-26

Первые кадры с участием модернизированного вертолета продемонстрировал телеканал «Звезда» . Обновленная версия оснащена стеклянной кабиной с многорежимными дисплеями, отображающими информацию о полете и окружающем пространстве.

Также вертолет адаптировали под применение очков ночного видения, с тем чтобы пилот мог совершать ночные перелеты с посадками, оснастили цифровым автопилотом и новым комплексом связи.

Кабина вертолета вмещает 82 десантника с вооружением или легкую бронетехнику.

Версия Т2В не будет поставляться на экспорт, машина поступит на вооружение российских ВКС.