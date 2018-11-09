Появились первые кадры испытаний улучшенного Ми-26 

В Московской области начались испытания модернизированной версии тяжелого транспортного вертолета Ми-26 Т2В, сообщает РИА «Новости».
Первые кадры с участием модернизированного вертолета продемонстрировал телеканал «Звезда». Обновленная версия оснащена стеклянной кабиной с многорежимными дисплеями, отображающими информацию о полете и окружающем пространстве.
Также вертолет адаптировали под применение очков ночного видения, с тем чтобы пилот мог совершать ночные перелеты с посадками, оснастили цифровым автопилотом и новым комплексом связи.
Кабина вертолета вмещает 82 десантника с вооружением или легкую бронетехнику.
Версия Т2В не будет поставляться на экспорт, машина поступит на вооружение российских ВКС.