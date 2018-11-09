Х-101: «Оглушат, ослепят и оставят без мозгов»

«Оглушат, ослепят и оставят без мозгов»: военный эксперт объяснил значение комплексов РЭБ на крылатых ракетах Х-101

Новейшие крылатые ракеты Х-101 и Х-102 будут оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как отмечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин , комплексы РЭБ считаются бескровным, но при этом высокоэффективным оружием, способным в один момент «оглушить, ослепить и оставить без мозгов» противника.

Комплексы РЭБ для крылатых ракет

России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет, заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил на авиасалоне Airshow China 2018. Он отмечает, что сегодня системами РЭБ оснащаются не только стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, но и новейшие ракеты Х-101 и Х-102.

«Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве», — сказал в интервью РИА Новости Михеев.

«Комплексы РЭБ предназначены для выведения из строя систем управления противника, а также для разрушения его информационно-аналитической базы. Если наша ракета с комплексом РЭБ долетит до какого-нибудь штаба вероятного противника, на который воздействует при помощи электромагнитных импульсов, то штаб окажется отрезан от работы. И хотя здания останутся на месте, вся электроника в них будет выведена из строя.

Разрушительное воздействие РЭБ не позволит противнику управлять своими войсками, назначать прицельные удары и координировать работу вооруженных сил. Кроме того, воздействие систем РЭБ способно разрушить связь штаба с навигационными спутниками и оперативно-тактическими ракетами. Другими словами комплексы РЭБ считаются бескровным, но при этом высокоэффективным оружием, способным в один момент «оглушить, ослепить и оставить без мозгов» противника», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» Виктор Литовкин.

Одновременно усложняется задача и для систем ПВО вероятного противника, потому что перехватить такие ракеты крайне сложно. Как добавляет наш собеседник, сегодня вся боевая техника работает на электронике, а если она выведена из строя, то вооруженные силы могут работать только по прямой наводке — что увидел, то и поразил.

Подавление средств ПВО

«Задачи комплексов радиоэлектронной борьбы — это подавление радиоэлектронных систем противника. Стоит отметить, что Х-101 имеет практически межконтинентальную дальность полета, поэтому при использовании РЭБ она может подавлять средства ПВО любого противника.

Гипотетически можно представить себе следующую ситуацию, что впереди ударных ракет взлетают ракеты с комплексами РЭБ, которые осуществляют подавление ПВО противника. В результате чего ПВО уже не может эффективно воздействовать на следующие ракеты, предназначенные для поражения целей, оставляя ключевые позиции противника без защиты», — объясняет заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Эксперт напоминает, что Россия сегодня является безусловным лидером в области радиоэлектронной борьбы, поэтому использование современных систем РЭБ в конструкции крылатых ракет является позитивным моментом с точки зрения обороноспособности нашей страны.

Отметим, что интерес к российским системам электронного подавления в мире значительно увеличился, после того, как все смогли наблюдать их эффективность во время сирийской кампании. Как ранее нам объяснил эксперт Центра анализа и технологий Сергей Денисенцев, при очень интенсивном использовании авиации и при наличии у боевиков переносных зенитно-ракетных комплектов (ПЗРК) потери были не очень велики.

Подобный результат удалось достичь именно за счет бортовых комплексов обороны и систем радиоэлектронной обороны. Среди других преимуществ российских систем РЭБ перед зарубежными аналогами эксперт называет их невысокую стоимость и фактор стыкуемости.