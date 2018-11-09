«Мёртвая рука» жива

«Мёртвая рука» сдерживает Пентагон

Тема ядерного конфликта насколько страшна, настолько популярна, поэтому обросла различными домыслами и мифами. При этом любые заявления, ставящие под сомнение безусловную мощь отечественных стратегических ядерных сил, и концепцию применения, сразу же опровергаются пропагандистами и еще сильнее запутывают далёкую от «разделяющихся боевых частей» ракет публику.

8 ноября официальное издание Минобороны «Звезда» опубликовала интервью с бывшим начальником главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковником Виктором Есиным . На следующий день тезисы из материала растиражировали информагентства — смысл их заметок сводился к тому, что экс-военачальник усомнился в эффективности комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», известным на Западе как «Мёртвая рука». Слова Виктора Есина начали опровергать конъюнктурные эксперты, рассуждая о неприемлемости ущерба при ударе российскими средствами ядерного сдерживания.

Ситуация отлично характеризует современное состояние СМИ и российского экспертного сообщества, поскольку Виктор Есин в интервью «Звезде» никого не критиковал и ничего под сомнение не ставил — смысл вопросов журналиста и ответов признанного военного специалиста сводился к другому. Поясним.

При аннулировании Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) США смогут разместить свои ракеты в Европе и резко сократить подлётное время до ключевых российских объектов. Россия может быстро сделать двухступенчатую ракету средней дальности из трехступенчатых «Ярсов», поступающих на вооружении РВСН, — для ответно-встречного удара. Функционирующая с советского времени система «Периметр» была усовершенствована и остается сдерживающим фактором, «но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», отметил Есин. Далее генерал-полковник заметил, что эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет, но если Вашингтон пойдет на такой шаг, Москве «ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара».

В России в любое время суток в рабочем состоянии находятся три абонентских комплекса «Чегет» (знаменитые «ядерные чемоданчики») автоматизированной системы управления Стратегическими ядерными силами (СЯС) «Казбек»: у президента страны, министра обороны и начальника Генштаба . Только одновременное нажатие «красных кнопок» даёт разрешение командованию СЯС на применение оружия. Считается, что в случае, если несколько обладателей «ядерных кнопок» будут выведены из строя, вступит в действие система «Периметр», или «Мёртвая рука».

Суть её работы в том, что даже при уничтожении всего высшего политического и военного руководства страны команда на ответный ракетно-ядерный удар будет выработана автоматически и обязательно дойдёт до уцелевших расчётов МБР (межконтинентальных баллистических ракет): после атаки из шахты в автоматическом режиме стартует командная ракета, в головной части которой электроника тестирует уровень радиации территории РФ, наличие точечных источников ионизированного и электромагнитного излучения, сейсмических колебаний, интенсивность переговоров в военных радиосетях. Если пункты управления «молчат», то следует ответный удар уцелевшей группировкой Стратегических ядерных сил.

Ответный удар при невозможном одновременном уничтожении всех объектов — сдерживающий фактор, однако это — удар возмездия, ни никак не встречный. Поэтому Виктор Есин и указал на перспективу изменения доктрины сдерживания в случае переброски американских ракет в Европу, которые США ещё не факт, что развернут.

Как пояснил позже Виктор Есин News.ru,

«если американцы действительно начнут процесс развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе, то только после этого может встать вопрос об изменении доктрины».