США могут сорвать крупную сделку с российскими Су-35

ВВС Индонезии предупредили о срыве контракта на истребители Су-35 из-за санкций

Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 в Индонезию может сорваться если США введут жесткие санкции против Индонезии за закупки российской военной техники. В этом случае ВВС страны придется закупить истребители западного производства, заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга британскому отраслевому изданию Jane's.

По информации Jane's, речь идет об американских F-16. Представитель ВВС сказал, что, хотя контракт с Россией уже подписан, у Индонезии не будет другого выбора.

По мнению Самёги, ВВС Индонезии «нужно сочетать истребители восточного и западного производства».

«Политика — вещь непредсказуемая, и нам нужен баланс, чтобы использовать восточные самолеты в случае проблем с Западом. Мы были под санкциями, поэтому мы понимаем, что такой баланс необходим», — отметил представитель ВВС.

Индонезия находилась под санкциями США, введенными за нарушения прав человека в Восточном Тиморе, с начала 1990-х гг до 2005 года. Находясь под санкциями, Индонезия не могла закупать запчасти для состоявших на вооружении истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130.

В январе Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд В октябре стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

В 2017 году США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает санкции против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. Весной этого года в санкционный список попал и «Рособоронэкспорт» , через который идут поставки вооружений. Администрация США заявляла о возможном выводе из-под CAATSA стран, которые закупают военную технику и у России, и у США (Индия, Вьетнам и Индонезию), но этот вопрос пока не решен.

Большая часть контракта с Индонезией оплачивается поставками пальмового масла и других индонезийских товаров, но примерно $300 млн планировалось оплатить в долларах. Именно эта часть сделки вызывала опасения из-за закона CAATSA.