Китай показал новейшие истребители в действии

Китай показал новейшие истребители «Черный орел»

Международный авиакосмический салон Airshow China завершился демонстрацией возможностей новейших китайских истребителей пятого поколения Chengdu J-20 («Черный орел»).

Как пишет « Российская газета », четыре истребителя сначала выполнили программу из фигур сложного и высшего пилотажа, а затем открыли отсеки вооружения и продемонстрировали посетителям полный набор ракет. При этом самолеты пролетели на высоте всего 50 метров над землей.

В основном фюзеляжном отсеке разместились четыре ракеты «воздух-воздух» средней и большой дальности PL-15. Это отдаленный аналог американской AIM-120D AMRAAM с прямоточным реактивным двигателем и головкой самонаведения с АФАР.

В боковых отсеках воздухозаборников китайцы поместили ракеты малой дальности PL-10. Перед пуском ракеты вывешиваются из них на специальных держателях. PL-10 оснащены тепловыми головками, а запускаются они сразу после выхода ракеты из отсека.