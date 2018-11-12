Китай показал новейшие истребители в действии

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Китай показал новейшие истребители «Черный орел» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Международный авиакосмический салон Airshow China завершился демонстрацией возможностей новейших китайских истребителей пятого поколения Chengdu J-20 («Черный орел»).
Как пишет «Российская газета», четыре истребителя сначала выполнили программу из фигур сложного и высшего пилотажа, а затем открыли отсеки вооружения и продемонстрировали посетителям полный набор ракет. При этом самолеты пролетели на высоте всего 50 метров над землей.
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В основном фюзеляжном отсеке разместились четыре ракеты «воздух-воздух» средней и большой дальности PL-15. Это отдаленный аналог американской AIM-120D AMRAAM с прямоточным реактивным двигателем и головкой самонаведения с АФАР.
В боковых отсеках воздухозаборников китайцы поместили ракеты малой дальности PL-10. Перед пуском ракеты вывешиваются из них на специальных держателях. PL-10 оснащены тепловыми головками, а запускаются они сразу после выхода ракеты из отсека.
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