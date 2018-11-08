Названа причина столкновения корабля НАТО с танкером

Причиной столкновения корабля НАТО с танкером оказался выключенный транспондер

Фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад» при столкновении с нефтяным танкером в районе норвежского порта Берген шел с выключенным транспондером, следует из данных международной Системы автоматической идентификации судов AIS.

В результате греческий танкер не видел на приборах навигации фрегат ВМС Норвегии. Более того, военный корабль шел наперерез курсу танкера. После столкновения на фрегате включился транспондер. В этот момент точное положение корабля на море было зафиксировано, передает «Интерфакс»

Сейчас выясняется, почему современный боевой корабль с новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей не заметил большой танкер.

Между тем, НАТО регулярно требует от России, чтобы ее самолеты их не выключали.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии тонущего у берегов Норвегии фрегата норвежских ВМС «Хельге Ингстад».

Напомним, фрегат столкнулся с нефтяным танкером в четверг около 4.00 по местному времени (5.00 мск). В результате инцидента семь человек пострадали. На танкере находятся 23 человека, им ничего не угрожает.