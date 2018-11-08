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Названа причина столкновения корабля НАТО с танкером
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Причиной столкновения корабля НАТО с танкером оказался выключенный транспондер 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: соцсети
Фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад» при столкновении с нефтяным танкером в районе норвежского порта Берген шел с выключенным транспондером, следует из данных международной Системы автоматической идентификации судов AIS.
В результате греческий танкер не видел на приборах навигации фрегат ВМС Норвегии. Более того, военный корабль шел наперерез курсу танкера. После столкновения на фрегате включился транспондер. В этот момент точное положение корабля на море было зафиксировано, передает «Интерфакс».
Сейчас выясняется, почему современный боевой корабль с новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей не заметил большой танкер.
Между тем, НАТО регулярно требует от России, чтобы ее самолеты их не выключали.
Ранее в Сети были опубликованы фотографии тонущего у берегов Норвегии фрегата норвежских ВМС «Хельге Ингстад».
Напомним, фрегат столкнулся с нефтяным танкером в четверг около 4.00 по местному времени (5.00 мск). В результате инцидента семь человек пострадали. На танкере находятся 23 человека, им ничего не угрожает.
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