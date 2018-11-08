Россия заключила рекордные оружейные контракты

Чили. Осень этого года оказалась урожайной на военно-технические салоны. Два из них сейчас проходят в Китае Индонезии . Еще один скоро откроется в Пакистане . Потом — Египет Россия представлена на них вполне достойно.

Аналогичные европейские салоны значительно ограничили возможность показа достижений нашей оборонки. Наша страна свела к минимуму свои экспозиции во французском Ле Бурже и проигнорировала британское Фарнборо. Одновременно усилив показы там, где наше оружие по-прежнему в цене.

— Несмотря на беспрецедентную конкурентную борьбу, "Рособоронэкспорт" укрепил свои позиции на мировом рынке. В 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписали свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год. Эта статистика говорит о том, что качество российского оружия и подтвержденные характеристики являются определяющим фактором для наших партнеров, — заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Общий портфель экспортных заказов России на поставку продукции военного назначения на сегодняшний день превышает 55 миллиардов долларов.

"Рособоронэкспорт" всего за один год расширил каталог продукции военного назначения и активно продвигает на мировом оружейном рынке ряд новых образцов, среди которых зенитно-ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" и другую военную технику.

О "Викинге" стоит сказать особо. Его аналогов, как С-300 и С-400, в мире нет. И это не штамп рекламы нашего оружия.

Конструкторам "Алмаз-Антея" , взявшим за основу хорошо известный зенитный комплекс "Бук-М2Э", удалось создать в экспортном исполнении фактически новый зенитно-ракетный комплекс в габаритах старого. Главная особенность — ракеты средней дальности спрятаны в пусковые контейнеры.

По сравнению с "Бук-М2Э" у "Викинга" в полтора раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей. Каждая самоходная огневая установка обстреливает шесть целей. А количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.

Еще одна новинка, которой интересуются в Азии, — самоходная артустановка "Спрут-СДМ1". Фактически это плавающий танк с пушкой калибра 125-мм. По шоссе он идет со скоростью 70 км/час, по бездорожью — 45 км/час, по воде — 10 км/час. Надо сказать, что аналогичных танков в мире тоже нет.

Наша оборонка широко представлена на авиационно-космическом салоне, который с размахом идет сейчас в Китае. Весьма для нас значимая выставка проходит с 7 по 10 ноября и в столице Индонезии.

В Джакарте, впервые за территорией России, демонстрируется 122-мм неуправляемый реактивный снаряд для новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Еще один боеприпасный экспонат, который привлек внимание, — новый 140-мм реактивный снаряд для огнеметно-зажигательного комплекса "Огонь". Этот комплекс относится к системам залпового огня и устанавливается на речных и десантных кораблях.

Помимо "стреляющих" экспонатов наша оборонка демонстрирует в Джакарте, так сказать, интеллектуальную военную технику. Это различные системы боевого управления и радиоэлектронной разведки. И на нее тоже обратили внимание.

Впереди и другие выставки. В Карачи пройдет 10-я Международная выставка оборонной промышленности. В Каире откроется первая выставка оборонной промышленности EDEX-2018. В чилийском Вальпараисо состоится 11-я Международная выставка ExpoNaval 2018.

Во всех этих выставках Россия будет участвовать достаточно активно.

Как было сказано, "Рособоронэкспорт" в этом году подписал контрактов на сумму около 19 млрд долларов.