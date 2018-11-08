США оказались беззащитны перед российскими ракетами

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который планируется поставить на опытно-боевое дежурство в 2019 году в Оренбургской области , встревожил военных аналитиков в США . Эксперты считают, что американская система ПРО не сможет обеспечить защиту от новейшего российского оружия.

Как написал в журнале The National Interest Майкл Пек , главной особенностью ракеты "Авангард" является планирующий крылатый гиперзвуковой блок. Его скорость в 20 раз превышает число Маха и, в отличие от фиксированной траектории боеголовок баллистических ракет, блок может маневрировать, чтобы избежать противоракетной обороны. Более того, скорость существующих противо ракет не превышает 5 чисел Маха, и потому они не смогут перехватить "Авангард".

"Гиперзвуковые ракеты быстры, и они летают через верхние слои атмосферы, а не через космическое пространство, как межконтинентальные баллистические ракеты. Значит, они не могут быть обнаружены радарами раннего предупреждения", — считает эксперт.

Таким образом, российские "Авангарды" имеют больше шансов преодолеть ПРО, чем обычные МБР.

Майкл Пек также отметил, что ни одна система противоракетной обороны не сможет остановить атакующие боеголовки, летящие в 20 раз быстрее звука". По его мнению, даже уже имеющихся ракет на вооружении РВСН РФ ракет достаточно, чтобы не беспокоиться о противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о подготовке в 13-й ракетной дивизии РВСН инфраструктуры для развертывания ракет РС-26 гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Стартовые позиции оборудуются в Домабровском позиционном районе, расположенном на территории Оренбургской области.