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США оказались беззащитны перед российскими ракетами
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США оказались беззащитны перед российскими ракетами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который планируется поставить на опытно-боевое дежурство в 2019 году в Оренбургской области, встревожил военных аналитиков в США. Эксперты считают, что американская система ПРО не сможет обеспечить защиту от новейшего российского оружия.
Как написал в журнале The National Interest Майкл Пек, главной особенностью ракеты "Авангард" является планирующий крылатый гиперзвуковой блок. Его скорость в 20 раз превышает число Маха и, в отличие от фиксированной траектории боеголовок баллистических ракет, блок может маневрировать, чтобы избежать противоракетной обороны. Более того, скорость существующих противо ракет не превышает 5 чисел Маха, и потому они не смогут перехватить "Авангард".
"Гиперзвуковые ракеты быстры, и они летают через верхние слои атмосферы, а не через космическое пространство, как межконтинентальные баллистические ракеты. Значит, они не могут быть обнаружены радарами раннего предупреждения", — считает эксперт.
Таким образом, российские "Авангарды" имеют больше шансов преодолеть ПРО, чем обычные МБР.
Майкл Пек также отметил, что ни одна система противоракетной обороны не сможет остановить атакующие боеголовки, летящие в 20 раз быстрее звука". По его мнению, даже уже имеющихся ракет на вооружении РВСН РФ ракет достаточно, чтобы не беспокоиться о противоракетной обороне Соединенных Штатов.
Напомним, что ранее СМИ сообщили о подготовке в 13-й ракетной дивизии РВСН инфраструктуры для развертывания ракет РС-26 гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". Стартовые позиции оборудуются в Домабровском позиционном районе, расположенном на территории Оренбургской области.
— Район оснащен современными системами связи и боевого управления, а объем проводимых работ позволяет набрать максимальную готовность к постановке комплекса на боевое дежурство в 2019 году, — сообщил заместитель командира дивизии по вооружению полковник Сергей Дятлов.
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