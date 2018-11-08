Раскрыты новые возможности Су-57

Длина пробега у истребителя Су-57 будет в два раза меньше, чем у Су-35, что позволяет использовать его с укороченных полос без специальных устройств, заявил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.

«Самолет должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств. Точные цифры не могу назвать, потому что это секретная вещь, но они в два раза меньше, чем у Су-35», — сказал эксперт.

Согласно телеканалу, одним из условий, обозначенных в техническом задании на Су-57, была возможность взлета и посадки истребителя на укороченную полосу.

В ноябре телеканал опубликовал несколько роликов с участием Су-57, в частности, проход истребителя на сверхмалой высоте и испытания композитного крыла российского истребителя.

Длина пробега Су-35 с нормальной взлетной массой, тормозным парашютом и использованием тормозов составляет около 600 метров. Использование авиафинишеров на авианосце «Адмирал Кузнецова» позволяет сократить пробег у сопоставимого с Су-57 по взлетной массе тяжелого истребителя Су-33 до 90 метров.

В октябре бывший главком ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека, в частности, «истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины».