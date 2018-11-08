РФ приняла на вооружение «убийцу китайских авианосцев»

Феникс (Китай): Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковую ракету — «убийцу китайских авианосцев»

«Феникс» (Китай) . Китае говорят: «Нет ни одного боевого искусства, в котором нельзя бы было победить скоростью». Новость о наличии у России гиперзвукового оружия сделала ее первой и единственной страной, где подобное вооружение поставлено на серийное производство. Россия нашла удобный момент для конкуренции и заняла в итоге первое место в мире. При встрече с этой ракетой любая из существующих систем ПВО окажется бесполезной, сообщает

Как сообщается, в случае, если российским Сухопутным Войскам удастся вовремя получить это вооружение, то Россия станет первой в мире страной, обладающей гиперзвуковыми технологиями. Речь идет о гиперзвуковых ракетах «Сармат». В настоящее время уже известно о российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете «Циркон», которая стала первой ракетой такого типа, прошедшей испытания. Официально российские военные ведомства еще не делали заявлений относительно данного вооружения, не были опубликованы ни фото, ни видео с ним.

Известно, что по официальным данным гиперзвукового оружия нет еще ни у одной страны мира, если у России действительно есть это оружие, и она сможет продемонстрировать его в ходе испытаний в этом году, то «Циркон» станет первой в мире ракетой, перехватить которую не сможет ни одна из ныне существующих противокорабельных ракет. Если данная ракета действительно способна передвигаться с гиперзвуковой скоростью, то при встрече с ней любая из существующих систем ПВО окажется бесполезной.

В Китае говорят:

«Нет ни одного боевого искусства, в котором нельзя бы было победить скоростью».

Новость о наличии у России гиперзвукового оружия сделала ее первой и единственной страной, где подобное вооружение поставлено на серийное производство. Россия нашла удобный момент для конкуренции и заняла в итоге первое место в мире. Исследования гиперзвуковых технологий, начавшиеся несколько десятилетий назад, стали популярны по всему миру.

Однако на пути исследований в этой отрасли встретилось немало трудностей, из-за своей сложности многие ключевые технологии еще находятся на стадии изучения и проверки. Испытания американского HTV-2 оба раза оканчивались неудачей, ранее из-за недостатка финансирования был свернут российский проект «Игла». Можно сказать, что в этот раз план развития гиперзвукового оружия в России внесет огромный вклад в развитие данного вида вооружения во всем мире.

Так в чем же заключается главное преимущество гиперзвукового оружия? С помощью скорости и энергии гиперзвуковые ракеты наносят удар быстрее ракет, имеющихся на вооружении в настоящее время, поражающий эффект от их применения также больше, они могут быстрее переходить в состояние защиты и обходить многие имеющиеся системы обороны.