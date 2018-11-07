Почему советские офицеры не любили пистолет Стечкина

История использования автоматического пистолета Стечкина (АПС) противоречива — с одной стороны, он намного мощнее классического ПМ и популярен в спецподразделениях, с другой — в армейской среде о нем сложилось мнение как об оружии непрактичном в условиях боя.

Не выдержал конкуренции?

По мнению полковника запаса кандидата военных наук Александра Благовестова, поступивший на вооружение в Советскую армию в конце 1951 года АПС не выдержал конкурентной борьбы, во многом инициированной «сверху» — якобы войсковые командиры по приказу «из центра» начали активный поиск недостатков автоматического пистолета Стечкина. Это оружие называли слишком крупногабаритным для пистолета и непрактичным для ведения огня очередями, да и быстро стрелять одиночными из-за особенности устройства рукоятки надо было привыкать.

Кроме того, среди недостатков АПС отмечали неудобства при его ношении (помимо кобуры к пистолету прилагалось четыре 20-патронных обоймы). Считалось, что пистолет Макарова более удобен в боевых условиях (в АПС использовался тот же патрон, что и в ПМ), а стрельба очередями в условиях боя — это скорее функция автомата, нежели пистолета.

По этим и другим причинам спустя всего 7 лет после принятия на вооружение АПС был снят с производства, но продолжал использоваться в отдельных воинских подразделениях, в КГБ и ГРУ

Это не пистолет-пулемет

Автор журнала «Оружие» Юрий Васильев , который, как он сам утверждает, имел опыт использования АПС в Афганистане, отмечает эти и другие недостатки автоматического пистолета Стечкина, препятствовавшие его применению в войсках. В частности, широкую и толстую рукоятку, в которой находится двухрядная обойма с 20 патронами. С «макаровым», подчеркивает Васильев, пальцами одной руки можно работать с предохранителем и курком, тогда как в «стечкине», чтобы взвести курок и поменять положение предохранителя, потребуется действовать обеими руками, что в условиях ведения огня — потеря лишних секунд.

По сравнению с ПМ стрельба из АПС, считает Юрий Васильев, приводит к большей утомляемости руки (сказываются габариты и вес «стечкина»), что в итоге влияет на точность стрельбы. К тому же, тактико-технические характеристики Васильев считает сильно завышенными. Скорострельность «стечкина» (700 — 750 выстрелов в минуту), полагает эксперт по вооружению, скорее недостаток, чем преимущество — в условиях боя за пару секунд опорожнив магазин, боец может просто не успеть перезарядить пистолет. Сравнительно большое количество патронов — это для АПС плюс, но, как показывает практика, важно поразить цель с 1-2 выстрелов, иначе остальные патроны в обойме не понадобятся — стрелка самого выведут из строя.

По мнению Васильева, АПС не оправдал надежд как самостоятельное оружие, пистолет-пулемет, к которому пристегивается деревянный приклад: в современной армии это все же задача для автомата, а не для пистолета, даже такого мощного, как «стечкин» — пуля патрона ПМ все равно не пробивает даже легкое укрытие, не говоря уже о бронежилетах.

Кроме того, АПС сильно демаскировал офицеров — его массивные габариты были сразу заметны, и обладатель «стечкина» сразу превращался в потенциальную добычу для противника, в особенности, для снайперов. Васильев полагает, что АПС не обладал характеристиками, необходимыми для пистолета как дополнительного (к автомату) оружия — в первую очередь, компактностью, уступая в этом ПМ.

Бесшумный вариант АПС: почему его тоже критикуют?

Претензии к АПБ (автоматический пистолет бесшумный, модификация «стечкина») те же, что и к АПС — более габаритный, неудобный в переноске и размещении. Такие характеристики дает ему все тот же эксперт Юрий Васильев. По его мнению, никаких преимуществ перед другими бесшумными пистолетами (к примеру, ПБ Макарова-Дерягина) у АПБ нет. Ведение же автоматического огня из «стечкина» с глушителем и вовсе нецелесообразно — собственно бесшумности из-за лязга затвора нет.

Как считает Васильев, популярен у спецназа АПБ и АПС в основном потому, что в нем можно использовать патрон ПМ — если бы под «стечкина» выпускался отдельный боеприпас, то это стало бы еще одним минусом для автоматического пистолета. То, что в свое время АПС был заменен на автомат АКС-74У, эксперты называют верным решением — этот вариант «калашникова» более эффективен в условиях ближнего боя, чем любой пистолет.