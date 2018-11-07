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Накрытые сеткой С-300 в Сирии заметил спутник
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Накрытые сеткой С-300 в Сирии заметил спутник 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Поставленные Россией в Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрытые камуфляжной сеткой, сняли на фото со спутника. Соответствующие изображения опубликовал в Twitter пользователь Samir.
На снимках, полученных 20 октября, ракетные комплексы находятся в 15 километрах к северо-западу от сирийского города Масьяф. Там же заметен участок, который, вероятно, планируется использовать для регулярного размещения С-300.
Ранее анализ спутниковых снимков позволил определить новую возможную позицию российского наземного лазерного комплекса «Пересвет». Соответствующие снимки в октябре выложил в Twitter пользователь rambo54.
В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300. ЗРК, прошедшие ремонтно-техническое обслуживание в РФ, достались Арабской Республике бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что на обучение сирийских специалистов уйдет три месяца. Предположительно, в Сирию были переброшены С-300ПМ, которые должны быть переоборудованы С-300ПМУ-2.
Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.
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