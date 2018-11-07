Накрытые сеткой С-300 в Сирии заметил спутник

Поставленные Россией Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрытые камуфляжной сеткой, сняли на фото со спутника. Соответствующие изображения опубликовал в Twitter пользователь Samir.

На снимках, полученных 20 октября, ракетные комплексы находятся в 15 километрах к северо-западу от сирийского города Масьяф . Там же заметен участок, который, вероятно, планируется использовать для регулярного размещения С-300.

recently delivered S-300 air defense system on the hills ~15km northwest of Masyaf, parked under camo netting https://t.co/8UNgZn7ODw and the pad being prepared https://t.co/XqquJFsAAt (20 Oct 2018) pic.twitter.com/XzYWX9GIEy— Samir (@obretix) 4 ноября 2018 г. Ранее анализ спутниковых снимков позволил определить новую возможную позицию российского наземного лазерного комплекса «Пересвет». Соответствующие снимки в октябре выложил в Twitter пользователь rambo54.

В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300. ЗРК, прошедшие ремонтно-техническое обслуживание в РФ, достались Арабской Республике бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что на обучение сирийских специалистов уйдет три месяца. Предположительно, в Сирию были переброшены С-300ПМ, которые должны быть переоборудованы С-300ПМУ-2.

Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.