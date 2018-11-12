Украина тайно купила ударные турецкие беспилотники?

Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники

Киев, прикрываясь заявлениями о необходимости мирного разрешения ситуации на Донбассе, продолжает тайно наращивать вооружение. Автор статьи в Деловой столице ( Украина ) раскрывает «совершенно секретную» информацию о намерениях украинских властей приобрести в Турции ударные беспилотные аппараты. Для чего они понадобились? Конечно, не для защиты, а, как указывается в материале, для «подавления средств ПВО оккупационного корпуса на Донбассе».

Поездка серьезной правительственной делегации во главе с президентом Украины Петром Порошенко в Турцию прежде всего была направлена на закрепление результатов решения Вселенского патриарха о предоставлении украинской автокефальной церкви Томоса. Однако практически сразу многие наблюдатели обратили внимание на серьезное представительство военных, в том числе и министра обороны Украины уже гражданского Степана Полторока.

В рамках визита, кроме прочего, украинская делегация посетила фирму «Бойкор Макино», которая специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов. При этом никакой официальной информации в печать не попало.

И тут довольно известный, но не приближенный к кругу правительственных источников «Украинский милитарный портал» выдает информацию на грани сенсации — во время визита Порошенко в Турцию был подписан договор на поставку оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2. При этом никакого подтверждения из Генштаба (или Министерства обороны ) или даже просто от пула «приближенных блогеров» просто нет. А ведь обычно такого рода информация о перемогах попадает в СМИ очень быстро. Тем более когда предвыборная кампания вот-вот стартует. А тут — просто тишина.

В принципе информация о том, что наши военные «присматриваются» к турецким беспилотникам проскакивала и раньше и не является совсем уж тайной. Но метод появления информации о подписании контракта вызывает сомнения — раньше так не делали. Или пиарщики президента поменяли свои методички, или все-таки основатели сайта УМП получили инсайд и поспешили вбросить его в сеть. В последнем случае, тем более если турецкая сторона настойчиво просила не «бежать впереди паровоза» (а местная пресса тоже ничего не знает о подписанном контракте), разглашение может иметь далекоидущие последствия для военных экспертов, которые пишут для данного портала.

Но если таки информация верна (просто вброшена таким экзотическим способом), то это может означать очень многое. Прежде всего, конечно, это резкое усиление возможности наших вооруженных сил. Шутка ли, впервые военные получают ударный беспилотник с большой продолжительностью полета и возможностью поражения целей противника с высоты 4800 м. И это притом что наиболее современные средства ПВО, которые есть у оккупационного корпуса на Донбассе, — это ЗРК «Оса-АКМ», который с большим трудом «достает» по целям на такой высоте.

Во-вторых, по всей видимости, военные таки поставили жирный крест на сотрудничестве с АНТК «Антонов» в этом направлении. А напомним, антоновцы предлагали для вооружения армии подобный аппарат под названием «Горлица». В этом случае выпукло проявилась проблема нашего военно-промышленного комплекса — он не успевает за потребностями военных. То, что «Антонов» способен разработать аппарат подобного типа, ни у кого сомнения не вызывает, вопрос упирается во время — четырех-пяти лет для украинских военных просто нет. Те же ударные беспилотники с подобными характеристиками нужны уже здесь и сегодня.

Нельзя сказать, что ударных беспилотников у армейцев нет. Уже много писалось, что в Чернигове на «Чезаре» налажена лицензионная сборка польских аппаратов типа Warmate. Эти беспилотники типа камикадзе позволяют атаковать противника с высоты 200 м боевой частью в 800 гр. Огромным плюсом является разнообразие боеголовок — в распоряжении военных есть как осколочно-фугасная, так и кумулятивная (которая позволяет пробивать броню до 220 мм) и термобарическая.

Есть и перспективные разработки типа RAM от «Спецтехноэкспорта», который несет трехкилограммовую многоцелевую боеголовку на дальность до 30 км. Собственно говоря, дрон, выполненный по самолетной схеме и запускаемый с помощью катапульты, может находиться в воздухе до 40 минут.

Не так давно появилось видео его испытаний, которые можно расценить как государственные и говорить о том, что данный аппарат чисто теоретически может быть вскоре принят на вооружение армии.

Однако аппарата, подобного турецкому Bayraktar TB2, способного применять бомбы и управляемые ракеты, у нас не было. Существует также дискуссия о том, если закупили эти аппараты, то сколько.

По информации зарубежных СМИ, сухопутные войска Турции заказали в общей сложности три беспилотные авиационные системы на базе данного беспилотника. Каждый такой комплекс включает шесть БПЛА Bayraktar TB2, две наземные станции управления, комплекты средств электропитания и технического обслуживания.

Учитывая скромные заказы местной армии, можно предположить, что украинский заказ вряд ли будет больше чем один (ну максимум два) комплекса. Во-первых, это достаточно дорогое удовольствие (если судить по ценам на американские или израильские аналоги), во-вторых, чтобы не говорили турецкие СМИ и производитель, пока совершенно неясна боевая эффективность таких комплексов.

Правда, не так давно, турки описывали, по крайней мере, один боевой эпизод успешного боевого применения в 2016 г. против отрядов иракских курдов. Однако оценить эту информацию из независимых источников достаточно сложно по понятным причинам.

В этой связи возникает еще один вопрос — о локализации. Ведь переговоры, которые велись последние два года в связи с возможностью закупки турецких дронов, по некоторым данным, упирались в предложение нашей стороны наладить крупносерийную сборку Bayraktar TB2 на мощностях АНТК «Антонов» и вооружение отечественными образцами противотанковой ракеты и корректируемой бомбы.

Если информация верна, то есть большая доля вероятности, что турецкая сторона полностью согласилась с нашими предложениями и на выходе мы получим ударный беспилотник с достаточно большой степенью локализации. А это еще один большой плюс — антоновцы получат бесценный опыт, а наши производители боеприпасов — еще один рынок сбыта. Ведь по некоторым (опять-таки неподтвержденным) данным, интерес к данному аппарату проявляет военное ведомство Азербайджана. Который, кстати, давно и стабильно является потребителем оружия украинского производства.

В любом случае необходимо отметить, что абсолютно все выкладки по поводу этого турецкого контракта имеют гипотетический характер, и стоит подождать официальной информации. Хотя с большой долей вероятности можно говорить о том, что контракт с турецким производителем все-таки подписан.