Российские С-300 в Сирии привели в боеготовность

В Сирии российские С-300 приведены в боевую готовность

Переданные Россией Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 готовы к боевой работе, рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Москва приняла решение передать Дамаску ЗРК С-300 во второй половине сентября, когда сирийские ПВО, целившиеся в израильские истребители, по ошибке сбили над Средиземным морем российский самолет Ил-20.

В начале октября стало известно о том, что российские комплексы были переброшены в Сирию, а по словам собеседника агентства, российские технические специалисты прибыли в Арабскую республику «вслед» за ними.

С тех пор они переоборудовали С-300ПМ/ПМ-2 в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и вернулись в Россию.

«Осталось завершить подготовку на технике сирийских военных», — добавил он, отметив при этом, что ЗРК уже готовы к боевой работе.

Два дня назад сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеэв Элькин назвал передачу Сирии С-300 «ошибкой» России и пообещал, что комплексы будут атакованы, если, в свою очередь, атакуют самолеты либо территорию Израиля.