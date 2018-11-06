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Под Лондоном нашли остатки нацистской «летающей бомбы»
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Под Лондоном нашли остатки нацистской «летающей бомбы» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Википедия
Недалеко от Эшфорда в графстве Кент в 98 километрах от Лондона найдены остатки немецкой «летающей бомбы» «Фау–1» (V-1), которая в 1944 году упала в лесу, не долетев до британской столицы.
Найдены были несколько металлических частей от бомбы V-1, которая является предшественником современных крылатых ракет. Предполагается, что «летающая бомба» была сбита над сельской местностью в Кенте, — в конце войны британские летчики научились сбивать V-1 с курса, а многие из этих бомб были уничтожены зенитной артиллерией, сообщает Live Science.
Руководитель раскопок Колин Уэлш рассказал, что в 1944-1945 годах немцы запустили на юго-восток Англии почти 10 тыс. «летающих бомб» из Голландии, которая находилась под контролем Германии.
Многие из этих «жужжащих бомб» достигли своих целей, убив более 6 тыс. жителей Великобритании. Бомбы также наносили значительный урон зданиям.
«Фау-1» была оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигателем и несла боевую часть массой 750-1000 кг. Дальность полета — 250 км. Запускалась с наземных пусковых площадок — сначала в Па-де-Кале, однако после потери контроля над ним из Нидерландов.
Уэлш рассказал, что найденная ракета была сбита 6 августа 1944 года польским пилотом, сержантом Юзефом Доноциком, который летал на истребителе P-51 Mustang, изготовленном в США. Исследователь добавил, что чуть меньше, чем через месяц, на Лондон стали падать ракеты V-2.
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