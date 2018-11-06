Как фашисты пытались превратить ветер в оружие

Как фашисты во время войны создали пушку, которая вызывала смерчи

В наши дни, когда об использовании торнадо и цунами в качестве оружия не говорит только ленивый, было бы интересно напомнить читателям, что еще во время Второй Мировой войны немцы пытались создать устройство вызывающее смерчи для применения их в военных целях.

Ветер вместо ПВО

Любая война, всегда порождает невероятное движение технической мысли. Не беда, что многие разработки не идут дальше чертежей или опытных образцов. С развитием науки и техники большинство из них обретает новую жизнь. Как известно, использовать природные стихии против своих врагов наши предки пытались еще в глубокой древности. Сложно сосчитать количество легенд и преданий, в которых колдуны или шаманы с помощью оккультных заклинаний насылали на неприятеля дождь, ураган или испепеляющий зной. В свою очередь во время Второй Мировой войны фашисты решили попробовать с помощью техники обернуть силу ветра в грозное оружие. Для этой цели была создана чудо-пушка, вызывающая самые настоящие смерчи и торнадо.

С точки зрения техники устройство данного оружия было предельно простым, но от этого не менее разрушительным. Большая длинная труба наполнялась горючим газом. В специальной камере с вращающейся турбиной, газ поджигали, а затем через сопло выпускали наружу. Попав в атмосферу вращающийся, раскаленный газ, мгновенно создавал смерч, постепенно перерастающий в торнадо. Казалось бы, задача решена — оружие создано. Тем не менее, необходимо было научиться управлять результатами данной разработки. Логично было бы выпускать подобные торнадо на наступающих солдат противника. Вместо этого по неизвестной причине немцы решили использовать данное необычное оружие против вражеских самолетов, превратив его в некое подобие ПВО. Напрасно. В этой ипостаси пушка, создающая смерчи, проявило себя не лучшим образом. Торнадо поднимаясь не выше 300 метров, быстро терял свою силу, не причиняя высоко летящим самолетам противника особого вреда. В то же время он с легкостью разносил в клочья деревянные сооружения, и даже небольшие кирпичные стены на расстоянии в 150-200 метров. Сложно себе представить, что он мог бы сотворить с идущей в атаку пехотой, однако в данном ключе установку почему-то не применяли.

Газовый плевок

Своеобразным продолжением пушки, вызывающей торнадо, стал аналогичный по принципу действия механизм, прозванный военными Вермахта — вихревой пушкой. В отличие от своей предшественницы данный механизм создавал не смерчи и торнадо, а можно сказать «плевался» небольшими, но невероятно мощными порциями, вращающегося газа. Это были все те же вихри, но разделенные на небольшие порции. Они достаточно долго сохраняли направление своего движения, не теряя при этом мощь и силу, но были подвержены влиянию ветра. С помощью подобной пушки можно было сдувать деревянные избы, пробивать стены и ворота, оборачивать вспять пехоту, но оружием, способным изменить ходы войны, чего так жаждал Гитлер, она стать не могла. В связи с этим проект достаточно быстро свернули, хотя он имел большое будущее при правильном использовании данного оружия на полях войны.