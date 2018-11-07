Ещё
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уникальная съемка полета новейших Су-57: кадры с рампы Ан-12 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Телеканал «Звезда» публикует первые кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12.
Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен истребителю пятого поколения Су-57. Съемочная группа «Звезды» получила уникальную возможность провести съемки полета новейшего истребителя с рампы Ан-12, а кроме того, взять первое интервью у главного конструктора самолета.
Самолетами управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова генерал-майор Радик Бариев. Оба пилота удостоены звания Героя России.
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с истребителями противника, уничтожать воздушные цели и наносить удары по наземным.
В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.
В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.
Первый полет истребителя с двигателем второго этапа под управлением летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана состоялся в декабре 2017 года.
ТК «Звезда»: последние новости
Корвет «Громкий» вышел в Японское море на очередной этап ходовых испытаний Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной Войны Западные СМИ оценили бесшумное и беспламенное оружие из России
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян201
Умерла Наталья Корчагина7
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя493
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием352
Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул172
Видео
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение