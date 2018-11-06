Дроны США попадут в российский «Силок»

Россия хочет «подавить» одно из самых смертоносных американских орудий войны

The National Interest. Благодаря усовершенствованным сенсорам и программному обеспечению американские дроны становятся все более автономными. Однако они всегда будут нуждаться в радиосвязи, чтобы передавать данные, полученные с сенсоров, и другую информацию на землю. И это то самое слабое место, которое Россия может использовать, пишет журналист американского

Российские вооруженные силы достигают все более заметных успехов в выведении вражеских дронов из строя. Это может обернуться серьезными проблемами для США , которые в настоящее время делают ставку на беспилотные летательные аппараты (БЛА).

2 ноября Кремль сообщил, что в Ленинградской области расчеты новейших комплексов радиоэлектронного противодействия «Силок» подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе тренировки, в которой приняли участие 500 военнослужащих, отработали принуждение к посадке беспилотных летательных аппаратов.

«Силок» — это новейшие комплексы радиоэлектронного противодействия в длинной череде систем, которые российская армия развертывала со времен холодной войны, чтобы блокировать коммуникации противника, включая радиосвязь, которая позволяет операторам контролировать дроны, а дронам — передавать видеозаписи и другие разведданные на землю.

В ходе этих учений «неопознанные БЛА различных модификаций осуществляли попытки вторжения в закрытое для полетов воздушное пространство», как сообщает Кремль. «Применив „Силок", военнослужащие выполнили поиск, определили координаты воздушных нарушителей и вынудили их приземлиться“.

»Затем инженерно-саперные подразделения обезвредили самодельные взрывные устройства, установленные на БЛА, а группы быстрого реагирования военной полиции провели задержания операторов, управлявших ими».

Хотя российская армия — и советская армия до нее — уже давно использует оборудование для радиоэлектронного подавления, только в октябре 2017 года Кремль представил свой первый комплекс наземного базирования, главная задача которого — выводить из строя вражеские дроны.

Россия также отправила оборудование для радиоэлектронного подавления в Сирию, чтобы защитить объекты Москвы в этой стране. Новый комплекс «Силок» был отправлен российским военным в Сирии в августе 2018 года.

Проблема дронов в Сирии стоит особенно остро. Ночью 5 января 2018 года множество маленьких БЛА, снаряженных взрывчаткой, которыми, очевидно, управляли сирийские повстанцы, атаковали две российские военные базы на западе Сирии.

Десять дронов атаковали военно-воздушную базу Хмеймим, где находится большая часть российских военных самолетов в Сирии. Между тем три дрона атаковали российские объекты в расположенном недалеко порту Тартус. Россия вмешалась в сирийскую гражданскую войну на стороне сирийского режима осенью 2015 года.

Каждый из тех дронов нес под крыльями по 10 самодельных взрывных устройств весом по 400 граммов, о чем сообщил Кремль.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил семь дронов, а российские специалисты по радиоэлектронному противодействию заставили шесть БЛА приземлиться, вероятно, лишив их связи с операторами.

Распространение средств радиоэлектронного подавления и рост уровня мастерства России в их использовании угрожают растущему американскому флоту БЛА. В 2011 году Иран, по всей видимости, использовал сделанный в России комплекс «Автобаза», чтобы заставить разведывательный беспилотник ВВС США RQ-170 приземлиться на границе Афганистана и Ирана. По некоторым данным, Россия провоцировала сбои в работе американских БЛА на Украине в 2014 году.

Пентагону хорошо известно об этих рисках. Инициатива по созданию помехозащищенных беспроводных тактических сетей связи (Communications Under Extreme R. F. Spectrum Conditions) Управления перспективных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA ) и другие подобные программы направлены на разработку «технологий обнаружения и распознавания сигнала, которые позволяют распознавать попытки вмешательства и подавления и адаптироваться для того, чтобы сохранять радиосвязь — даже в условиях жесткого и/или адаптивного подавления», о чем сообщил директор этой программы DARPA Джозеф Эванс (Joseph Evans).

В центре этой инициативы DARPA оказались радиосистемы, которые могут лучше обнаруживать и оценивать попытки подавления сигнала, менять частоты и обрабатывать данные более низкого качества.

Параллельно с этой инициативой ВВС США работают над алгоритмами, которые позволят дрону самостоятельно обрабатывать данные, полученные с сенсоров — к примеру, определять цели — прежде чем отправлять их посредством радиосигналов оператору на землю. «Обработка и расшифровка будет происходить на уровне сенсора, а не в каком-то центре управления где-то на земле», — сказала в августе 2018 года генерал-лейтенант Вералинн Джеймисон (VeraLinn Jamieson), заместитель главы штаба ВВС США.

Чем меньше информации дрону приходится передавать, тем более устойчивым к подавлению он становится.

Если БЛА способен самостоятельно подниматься в воздух, выполнять задания и приземляться, он в гораздо меньшей степени нуждается в поддержании непрерывной радиосвязи с оператором. В сентябре 2018 года дрон «Рипер» (Reaper) ВВС США совершил свое первое успешное самостоятельное приземление.

Благодаря усовершенствованным сенсорам и программному обеспечению американские дроны становятся все более автономными. Однако они всегда будут нуждаться в радиосвязи, чтобы передавать данные, полученные с сенсоров, и другую информацию на землю. И это то слабое место, которое Россия может использовать.