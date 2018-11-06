Ещё
Новейший корвет «Громкий» ТОФ вышел на новые испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший корвет «Громкий» ТОФ вышел на новые испытания 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Новейший корвет "Громкий", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе, вышел в акваторию залива Петра Великого на новый этап испытаний, к которому привлекут истребительную авиацию ВВО, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"На борту корабля — специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ. Работу корабля в море по плану испытаний обеспечивают спасательный буксир "Фотий Крылов" и морской буксир "МБ-92". В интересах корвета для подтверждения его технических характеристик работают вертолёты Ка-27 и противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.
По его словам, к испытаниям планируется привлечь истребительную авиацию армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.
Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.
Последние новости
Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени Шнуров написал нецензурный стих про изнасилование дознавателя в Уфе‍ На Украине умерла чиновница из Херсона, которую облили кислотой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии754
Россия и Китай «бросают вызов США»70
Ефремову готовят безжалостное наказание49
Назван доход свердловской чиновницы1359
СК раскрыл подробности страшного пожара в Югре7
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес Другое
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение