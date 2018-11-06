Новейший корвет «Громкий» ТОФ вышел на новые испытания

Новейший корвет "Громкий", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе , вышел в акваторию залива Петра Великого на новый этап испытаний, к которому привлекут истребительную авиацию ВВО, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

"На борту корабля — специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ. Работу корабля в море по плану испытаний обеспечивают спасательный буксир "Фотий Крылов" и морской буксир "МБ-92". В интересах корвета для подтверждения его технических характеристик работают вертолёты Ка-27 и противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ", — сообщил Воскресенский.

По его словам, к испытаниям планируется привлечь истребительную авиацию армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корабля — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.

Корвет "Громкий" в конце августа доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке "Зея" для заключительного этапа испытаний.