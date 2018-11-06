Чего Россия достигла в перевооружении за шесть лет

Каких успехов в перевооружении армии достигло Минобороны за последние шесть лет

За минувшие шесть лет в Вооружённых силах РФ значительно возросло количество современных вооружений. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны. Доля новой и модернизированной техники в стратегической ядерной триаде увеличилась с 37% до 81%, в Воздушно-космических силах — с 30% до 73,9%, в Военно-морском флоте — с 52% до 61,9%, в Сухопутных войсках — с 15% до 45,8%. Количество крылатых ракет в армии возросло в 30 раз за счёт поставок комплексов «Искандер-М» и «Калибр». Столь впечатляющие показатели были достигнуты благодаря улучшению взаимодействия Минобороны с оборонно-промышленным комплексом. Как полагают эксперты, положительную роль сыграло увеличение в ВС доли профессиональных кадров и гражданских специалистов.

С 2012 года был совершён значительный рывок в перевооружении российской армии благодаря «согласованным усилиям» Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает газета «Красная звезда», официальное издание военного ведомства РФ.

Эффективность и надёжность

Доля современного вооружения в Стратегических ядерных силах (СЯС) возросла с 37% до 81%. Показатель был достигнут за счёт поставок подводных ракетных крейсеров проекта 955 «Борей», модернизированных стратегических бомбардировщиков (Ту-160 и Ту-95МС) и сверхдальних крылатых ракет воздушного базирования Х-101/102.

Серьёзные успехи были достигнуты в переоснащении Воздушно-космических сил. Доля новой и модернизированной техники в ВКС достигла 73,9% (в 2012 году она составляла 30%). С 2013 года состав оперативно-тактической авиации ежегодно пополняют свыше 200 боевых единиц — бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ, ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

В более чем 1,5 раза увеличились возможности войск ПВО/ПРО в сфере разведки, контроля воздушного пространства и огневого поражения. Это стало возможным благодаря поставкам новейших радиолокационных станций (РЛС), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Дальность радиоподавления возросла в 3,5 раза.

Военно-морской флот пополнили более 150 кораблей и судов различного предназначения, включая новейшие образцы, вооружённые ракетным комплексом «Калибр». Около 60 летательных аппаратов получила морская авиация. Огневой потенциал береговых войск был укреплён несколькими дивизионами ракетных систем «Бал» и «Бастион». Доля современной техники в ВМФ увеличилась с 52% до 61,9%.

Большой прорыв с 2012 года был совершён в сфере оснащения Вооружённых сил высокоточным оружием большой дальности. Помимо «Калибров», армия продолжила получать оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», предназначенные для уничтожения командных пунктов, укреплённых наземных целей и крупных надводных сил противника.

«В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии», — отмечает издание военного ведомства РФ.

Заметно улучшилась ситуация в Сухопутных войсках, где доля вооружений возросла с 15% до 45,8%, а доля исправной техники составляет 98%. С 2012 года мотострелковые, артиллерийские и танковые части получили более 10 тыс. современных образцов оружия. Огневая мощь Сухопутных войск увеличились на 45%, живучесть — на 30%, манёвренные возможности — на 50%.

В рамках государственной программы вооружения (ГПВ) до 2027 года в российскую армию будут поставлены серийные образцы оружия нового поколения. Речь идёт о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», ЗРК С-500 «Прометей», истребителях пятого поколения Су-57, самоходных артиллерийских установках «Коалиция-СВ», танках Т-14 «Армата», образцах гиперзвукового оружия («Кинжал», «Авангард», «Циркон»).

Рост боевых возможностей

За последние годы произошли изменения в командно-организационной структуре Вооружённых сил. В 2014—2016 годы были созданы Воздушно-космические силы, Национальный центр управления обороны ( НЦУО ), самодостаточная военная группировка в Крыму, Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», ответственное за прикрытие арктических рубежей.

Перемены коснулись системы управления и комплектования войск. Был восстановлен институт прапорщиков и мичманов, в два раза увеличилось количество контрактников (сейчас их 384 тыс.). Кроме того, на службу вернулись генералы и офицеры, «вынужденно оставившие армейские ряды в 2009—2012 годах», а также часть преподавателей в военных учебных заведениях.

С целью совершенствования боевой подготовки Минобороны восстановило для армейских подразделений почётное наименование «ударных». Это звание могут получить рота, батальон, полк, бригада, дивизия после сдачи соответствующего экзамена. Специальная комиссия должна оценить на отлично выучку личного состава и уровень обеспечения исправным вооружением.

Как полагают в Минобороны, о росте боевых возможностей ВС России свидетельствуют успешные стратегические учения «Восток-2018», ставшие крупнейшими с 1981 года. В манёврах приняли участие 297 тыс. человек, 36 тыс. танков и бронемашин, около тысячи летательных аппаратов и до 80 кораблей. Помимо этого, в войсках регулярно проходят внезапные проверки и различные тактические учения.

«Предварительные итоги показывают, что уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос. На 16% увеличилась интенсивность межвидовой подготовки, на 14% — количество двусторонних учений. В Сухопутных войсках в звене «рота — батальон» проведено свыше 3800 тактических учений», — сообщил 31 октября на селекторном совещаний министр обороны Сергей Шойгу.

Армия и экономика

Главную роль в росте возможностей Вооружённых сил РФ сыграло улучшение взаимодействия Минобороны с промышленниками, отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев . По его словам, именно по этой причине удалось достигнуть почти безупречного выполнения Гособоронзаказа и как следствие — решить проблемы с поступлением военной техники и запчастей в установленные в контрактах сроки.

«Отношения между военными и промышленниками не всегда были гладкими. Но, видимо, с приходом Шойгу был найден некий компромисс. И, конечно, это отразилось на результатах перевооружения армии. Немаловажную роль в этом процессе, на мой взгляд, сыграл Юрий Борисов, который ранее был замминистра обороны, а сейчас курирует ОПК на должности вице-премьера», — сказал Корнев.

Эксперт полагает, что Минобороны смогло привлечь множество профессионалов к решению вопросов, связанных с перевооружением, материально-техническим обеспечением войск и логистикой. Огромный вклад в модернизацию ВС внёс НЦУО, оснащённый самой современной вычислительной техникой. Главная задача Центра управления обороной — обеспечение эффективного взаимодействия между различными видами и родами войск, а также между Минобороны, ОПК и органами власти.

«Многие забывают, что армия — это, в том числе экономический институт, которому требуются не только выпускники военных вузов, но и множество гражданских специалистов в сфере информационных технологий, строительства, логистики, финансов. Около половины нынешних замминистра обороны не являются профессиональными военными, как собственно и сам Шойгу. И надо прямо сказать, что подобные кадровые назначения оказали только положительное влияние», — пояснил Корнев.

Как считает собеседник RT, одним из ключевых показателей, достигнутых за минувшие шесть лет, является доля исправной военной техники, которая на сегодняшний день составляет 94% (в отдельных странах НАТО она не превышает 50—60%). По его мнению, такой результат стал следствием восстановления расформированных ранее ремонтных батальонов и рот.