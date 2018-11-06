В России появятся необычные беспилотники

В России появятся беспилотники, способные долететь до Испании и Канады

Россия завершает разработку беспилотников, радиус действия которых позволит им долетать до любой точки в континентальной Европе, если будут стартовать из Калининградской области , или до Канады , если будут вылетать с Чукотки, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3000 километров", — пишет издание.

Отмечается, что за последние шесть лет были сформированы почти 40 "беспилотных" воинских частей и подразделений. Для них было поставлено более 1800 аппаратов, которые могут вести разведку на расстоянии до 500 километров.

Издание также напоминает, что за последние шесть лет "в Вооружённых силах восстановлены ремонтные батальоны и ремонтные роты". За счет этого исправность парка вооружения в целом по Вооружённым силам составляет 94%, а в Сухопутных войсках она доведена до 98%.