Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой

Анализ спутниковых снимков позволил определить еще одну возможную позицию российского наземного лазерного комплекса «Пересвет». Соответствующие снимки выложил в Twitter пользователь rambo54.

Пользователь заметил необычную активность вблизи Йошкар-Олы (столица республики Марий-Эл ), где, вероятно, для стационарного размещения «Пересвета» в земле было вырыто углубление.

В поселке Речной, расположенном в примерно 25 километрах от Йошкар-Олы, находится 14-я ракетная Киевско-Житомирская ордена Кутузова дивизия (войсковая часть 34096) — соединение в составе 27-й гвардейской ракетной Витебской армии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В октябре директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях», предполагающих отсутствие тумана, песчаных бурь и осадков.

В августе rambo54 предположил, что «Пересвет» дислоцируется вблизи города Тейково (Ивановская область) на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН. Также признаки развертывания комплекса замечены в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН.

О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».

Предназначение «Пересвета» официально не конкретизируется, однако считается, что такая лазерная система может применяться для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.