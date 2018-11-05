Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии

Министр Израиля заявил о готовности атаковать С-300 Сирии при ударах по израильским целям

Министр по делам Иерусалима , вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля , сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин сообщил:

«Против установок, с которых будет произведён обстрел израильской территории или израильских самолетов».

«Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов», — добавил министр.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.