Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин сообщил:
«Против установок, с которых будет произведён обстрел израильской территории или израильских самолетов».
«Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов», — добавил министр.
Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.
2 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Совету безопасности об осуществлении поставок С-300 в Сирию.