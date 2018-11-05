Российский Су-27 перехватил самолет США над Чёрным морем

США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта-разведчика

США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолёта-разведчика российским Су-27 над Чёрным морем. Командование военно-морских сил Соединённых Штатов утверждает, что американское воздушное судно EP-3 Aries летело в международном воздушном пространстве.

«Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролёт непосредственно перед самолётом, подвергая риску пилотов и экипаж», — говорится в сообщении на сайте ВМС США.

После этого, как утверждает военное ведомство , Су-27 сделал ещё один пролёт вблизи с EP-3 с применением форсажа.

«Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут», — сказано в заявлении военных.

В нём также отмечается, что перехват со стороны российских военных был «безответственным», поскольку американский самолёт не нарушал международное право и не провоцировал российскую сторону.

Ранее, как сообщал News.ru, российское минобороны заявило о большом количестве самолётов-разведчиков у границ страны. За неделю истребители пять раз поднимались на перехват.