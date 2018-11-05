В США раскрыли преимущества «танков‐убийц» из РФ

Американский эксперт выделил преимущества российских «танков‐убийц»

Американский журнал The National Interest проанализировал российскую военную технику и выделил пять особенностей «танков-убийц», Т-72, Т-80 и Т-90, которые делают их особенно опасными и неуязвимыми.

Преимуществом российской техники эксперт Чарли Гао назвал всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) «Сосна-У». Он позволяет точнее вести прицельный огонь по движущейся мишени благодаря автомату сопровождения цели и тепловизору ПНМ.

Также эксперт отметил систему дистанционного подрыва «Айнет». С ее помощью в электронный взрыватель можно внести данные о расстоянии до объекта, в результате снаряд взрывается именно тогда, когда он причинит наибольший вред противнику.

Одним из преимуществ российской боевой техники, по мнению Чарли Гао, является система «Сода». Этот комплекс защищает танки от зажигательных и огнеметных смесей, например, напалма.

Также Гао упомянул дистанционный пулемет танка Т-90 «Владимир» и воздухозаборное устройство Т-80, улучшающие характеристики боевых машин. По словам эксперта, благодаря этим чертам российской военной техники она приобретает особую «живучесть и смертоносность».