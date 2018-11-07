У Япония появится «высокоскоростной скользящий снаряд»

«Высокоскоростной скользящий снаряд» будет принят на вооружение в 2026 году

Министерство обороны Японии намерено поставить на вооружение новую ракету под названием «высокоскоростной скользящий снаряд». Его крылатая боеголовка скользит по воздуху, и, корректируя траекторию полета в процессе, направляется точно в цель. Новые ракеты предполагается применять в случае нападения на острова Нансэй. На данный момент радиус действия ракет сухопутных сил всего лишь 100 километров, а у новых 300-500 километров.

Министерство обороны Японии утвердилось в намерении поставить на вооружение новую ракету под названием «высокоскоростной скользящий снаряд» (high-speed gliding missiles), крылатая боеголовка которого скользит по воздуху, корректируя траекторию полета в процессе, направляясь точно в цель.

Разработка будет проводиться в два этапа; принятие на вооружение запланировано на 2026 год. По информации представителя министерства обороны, эту ракету получат в распоряжение сухопутные Силы самообороны. Предполагается, что радиус действия новой ракеты составит 300-500 километров, что необходимо для защиты отдаленных островов. Тем не менее это увеличит возможности военных сил по поражению дальних целей. В связи с этим, могут появиться вопросы по поводу того, предназначена ли новая ракета только для защиты.

«Высокоскоростной скользящий снаряд» — это управляемая боеголовка, которая запускается с земли при помощи ракеты. Отделившаяся боеголовка скользит в верхних слоях атмосферы на сверхзвуковой скорости и выходит на цель, ориентируясь по «Джи-пи-эс» (GPS) и так далее.

Japanese Defense Ministry aims for FY2026 introduction of 'high-speed gliding missiles' https://t.co/wV0tw2RAvg pic.twitter.com/TyNxZ8Nrq0— Ankit Panda (@nktpnd) 17 октября 2018 г.

Благодаря высокой скорости она может лететь по сложной траектории, в результате чего сбить ее непросто.

США, Россия и Китай также разрабатывают высокоскоростную ракету, которая может скользить по воздуху. Министерство обороны включило в текущий бюджет 4,6 миллиарда йен на технологическую разработку «скользящего снаряда». Для скорейшей постановки на вооружение бюджет на будущий год увеличился на 13,8 миллиарда йен.

Разработка будет разделена на два этапа: сначала до 2025 года будут проводиться испытания цилиндрической боеголовки с множественными крыльями, которая обладает низкой способностью скользить. Она будет поставлена на вооружение в 2026 году. Одновременно будет разрабатываться плоская боеголовка в форме когтя, обладающая высокой способностью скользить. Если испытания будут успешными, второй вид снаряда будет принят на вооружение после 2028 года.

«Высокоскоростной скользящий снаряд» предполагается применять в случае нападения на острова Нансэй. Перед тем, как проводить сухопутную операцию для того, чтобы отбить отдаленные острова, необходимо нанести удары по базам противника с дальней дистанции, однако на данный момент радиус действия даже новейших противокорабельных управляемых ракет 12 типа сухопутных сил составляет всего 100 с лишним километров.

Между Окинавой и Сенкаку — примерно 420 километров; между Окинавой и Миякодзима — около 290 километров, поэтому необходимо разрабатывать ракеты на случай, если истребители и корабли не могут поддержать атаку.

Радиус действия вооружений сил самообороны растет: истребители оснащаются крылатыми ракетами дальнего действия и так далее. Комментируя «высокоскоростной скользящий снаряд», министерство обороны заявляет, что если поднять возможности ракетоносителя, можно увеличить дистанцию. В связи с этим возможно возникновение критики по поводу того, что подобное оружие можно использовать для нападения.

Майнити симбун, Япония