США заинтересовали комплексы ЗРК «С-300»

Разведывательный самолёт ВВС США RC-135V провёл многочасовой полёт вблизи Сирии и на побережье российской авиабазы Хмеймим. Недалеко от территории САР также был замечен британский самолёт RC-135W.

Место развёртывания поставленных Россией Сирии четырёх батарей ЗРК С-300 находится приблизительно в 55 км от авиабазы Хмеймим и 45 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Ранее News.ru писал о том, что обеспокоивший американских военных зенитно-ракетный комплекс С-400 может появиться в арсенале не только Китая и Индии, но и других ближневосточных стран. Как минимум четыре государства интересуются покупкой этого оружия.