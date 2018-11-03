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США заинтересовали комплексы ЗРК «С-300»
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США заинтересовали комплексы ЗРК «С-300» 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Разведывательный самолёт ВВС США RC-135V провёл многочасовой полёт вблизи Сирии и на побережье российской авиабазы Хмеймим. Недалеко от территории САР также был замечен британский самолёт RC-135W.
Место развёртывания поставленных Россией Сирии четырёх батарей ЗРК С-300 находится приблизительно в 55 км от авиабазы Хмеймим и 45 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Ранее News.ru писал о том, что обеспокоивший американских военных зенитно-ракетный комплекс С-400 может появиться в арсенале не только Китая и Индии, но и других ближневосточных стран. Как минимум четыре государства интересуются покупкой этого оружия.
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