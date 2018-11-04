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На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1
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ВСУ впервые за 19 лет применили на учениях мобильную ЗРК С-300В1 

РИА Новости + ещё 5 27 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Valery Solovjev
Украинские военные на учениях в Херсонской области впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1, расчет которой уничтожил две цели, сообщил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались в четверг на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, над открытым морем. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство в районе стрельб над Черным морем закрыто с 1 по 4 ноября. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что целью ракетных учений на Украине является отработка системы противовоздушной обороны.
"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильной ЗРК С-300В1, расчет которой уничтожил две цели", — написал Муженко на своей странице в соцсети Facebook.
Он сообщил, что успешные боевые пуски из восстановленных зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса.
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