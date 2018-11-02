F-35B повоюют без оружия

Вооруженные силы США впервые испытали функцию Link 16 DAC (Digital Air Control) системы SSDS (Ship Self Defense System), обеспечивающую передачу данных с истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки КМП F-35B Lightning II на универсальный десантный корабль ВМС USS Wasp, сообщает американская военно-промышленная компания Raytheon.

Система позволяет отслеживать цели и получать сведения о статусе объекта, в том числе о вооружении и уровне топлива. Вместе с тем F-35B сохранит малозаметность, поскольку истребителю достаточно провести разведку, тогда как задача удара, сформированная на основе полученных данных, перекладывается на другие самолеты и корабли.

В SSDS интегрированы корабли типов CVN, LSD, LPD, LHA и LHD (именно к ним относится USS Wasp).

В сентябре самолет КМП США F-35B, взлетевший с палубы десантного штурмового корабля ВМС США USS Essex в Персидском заливе, стал первым американским F-35 Lightning II, принявшим участие в авиаударе. В том же месяце в Южной Каролине (США) впервые упал самолет типа F-35.