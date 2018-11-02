В чем уникальность военных бронеавтомобилей РФ

В чём уникальность российских военных бронеавтомобилей

Минобороны провело комплексные испытания семейства бронеавтомобилей «Тайфун» с целью их модернизации. В общей сложности было протестировано 60 машин. После этого военное ведомство составило предложения по повышению надёжности и защищённости техники. Как полагают эксперты, отечественные промышленники создали бронеавтомобили, способные эффективно решать поставленные задачи. Тем не менее военные заинтересованы в улучшении эксплуатационных качеств машин: повышении защищённости от мин, совершенствовании трансмиссии и электронной «начинки».

Сотрудники 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны завершили комплексные испытания 60 бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тайфун-У». Такое количество машин позволяет провести комплексную оценку их характеристик, сообщает военное ведомство.

Подобные проверки являются неотъемлемой частью модернизации автомобильного парка Вооружённых сил РФ . Они помогают специалистам усовершенствовать правила использования бронемашин, увеличить сроки их эксплуатации и сократить затраты на ремонт.

«В ходе испытаний специалистами Минобороны России были разработаны предложения для заводов-изготовителей по повышению надёжности и защищённости техники… Такие испытания помогут понять специалистам, каким должен быть военный автомобиль будущего», — говорится на сайте российского военного ведомства.

Традиционно Минобороны проверяет всю военную автомобильную технику (ВАТ) на соответствие двум основным требованиям: проходимость и защищённость. Машина должна уверенно чувствовать себя на бездорожье, на участках лесистой, болотистой и пустынной местности, преодолевать брод (до 1,6 м), подъёмы (порядка 60 градусов) и вертикальную стенку (0,6 м).

Военные подвергают образцы ВАТ огневому поражению. С определённой дистанции машина должна выдержать попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД), крупнокалиберного пулемёта (12,7 мм), осколков от разорвавшихся артиллерийских снарядов и противопехотных мин.

Кроме того, автомобиль забрасывают напалмом, чтобы понять, как его жизненно важные системы (в том числе топливный бак, двигатель, радиатор) реагируют на воздействие пламени температурой 900—1100 °C.

Широкая кооперация

Создание семейства автомобилей повышенной защищённости «Тайфун» началось после принятия в 2010 году «Концепции развития военной автомобильной техники Вооружённых сил Российской Федерации на период до 2020 года». Главным образом документ предполагал списание устаревшей ВАТ и создание унифицированных перспективных образцов.

Комментируя концепцию на страницах газеты «Военно-промышленный курьер», начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шевченко заявил, что в современных условиях востребованы «высокоскоростные транспортные средства различной грузоподъёмности и назначения, обеспечивающие мобильность боевых частей и подразделений тыла».

По его мнению, ВАТ нового поколения должна обладать высокой проходимостью «в сложных дорожных условиях», плавностью хода, устойчивостью и управляемостью на повышенных скоростях, быть малозаметной для технических средств разведки противника. Также, как отметил Шевченко, необходимо уделить внимание защищённости экипажа.

В рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) над проектом «Тайфун» отечественные предприятия разработали единую унифицированную автомобильную платформу, дизельный двигатель нового поколения, автоматическую гидромеханическую коробку передач, управляемую подвеску, бронированный функциональный модуль, каркасно-панельную кабину, боестойкие шины регулируемого давления, средства противопульной и противоминной защиты, а также боевую информационную систему управления (БИУС).

Участие в реализации ОКР «Тайфун» приняли более 120 предприятий РФ.

Была выстроена достаточно сложная кооперационная цепочка, включавшая Уральский автомобильный завод (Миасс), КамАЗ (Набережные Челны), ЗАО «Ремдизель» (Набережные Челны), НИИ стали (Москва), ФГУП «Федеральный ядерный центр» (Саров), компанию «Магистраль» (Гусь-Хрустальный) и МГТУ им. Баумана (Москва).

Первым широкой публике (на параде 9 мая 2014 года) был представлен «Тайфун-К» (КамАЗ-63968) — универсальный шестиколёсный бронированный автомобиль, предназначенный для перевозки от 10 до 16 военнослужащих. Масса машины — 21 тонна, мощность двигателя ЯМЗ-5367 — 450 лошадиных сил, максимальная скорость — 105 км/ч, запас хода — 1,2 тыс. км.

В 2015 году на Красной площади появился рамный автомобиль «Тайфун-У» (Урал-63095) массой 24,5 тонны. Он способен перевозить до 16 военнослужащих или грузы весом до 4 тонн. Скорость машины по шоссе составляет 100 км/ч, запас хода — 1,4 тыс. км. Оба «Тайфуна» оснащаются видеокамерами, приборами ночного видения и средствами дистанционного управляемого вооружения.

Сейчас Минобороны рассматривает возможность установки на «Тайфуне-К» боевого модуля с дистанционным управлением (БМДУ) «Арбалет-ДМ» разработки компании «Оружейные Мастерские» и Ковровского электромеханического завода . Комплекс позволяет экипажу машины вести огонь из 12,7-мм пулемёта 6П49 «Корд» во всех направлениях. Дальность распознавания целей в зависимости от условий местности составляет 1,5—2,5 км.

К настоящему времени в войска были поставлены несколько сотен «Тайфунов». Их основными эксплуатантами являются подразделения общевойсковой разведки, Сил специальных операций, инженерных войск и военной полиции. В 2016 году КамАЗ-63968 и Урал-63095 были переброшены в Сирию для транспортировки грузов и военнослужащих. В частности, на «Тайфунах» передвигались сапёры и военные полицейские.

Помимо автомобилей массой свыше 20 тонн семейство «Тайфун» представлено двумя четырёхколёсными машинамми — К-4386 «Тайфун-ВДВ» («Росомаха») и КамАЗ-53949 «Тайфунёнок». Мощность 6-цилиндрового двигателя обоих образцов составляет 350 лошадиных сил. Машины могут перевозить до 10 десантников или двух тонн грузов.

Проходимость, надёжность, дешевизна

Разработчики уделили особое внимание защищённости семейства «Тайфун». Корпус автомобиля состоит из металлической оболочки, слоя керамической защиты и основного броневого листа. Стёкла выдерживают попадание пуль калибра 7,62 мм, 12,7 мм и (при определённых условиях) 14,5 мм.

Трансмиссия оснащена автоматической системой подкачки шин, работающей от включённого двигателя. Кроме того, на колёсный диск надета специальная пластиковая вставка. В случае серьёзных повреждений (сдутия резины) «Тайфун» способен «ползти» с невысокой скоростью, опираясь на пластиковые вставки. Машина может продолжать движение даже после нескольких попаданий по колёсам.

Все представители семейства должны выдерживать подрыв фугаса мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Чтобы уменьшить вероятность гибели экипажа от взрыва мины, конструкторы использовали V-образную форму днища корпуса. Изменения коснулись и компоновки салона. Десантники сидят лицом друг к другу, а их кресла снабжены средствами, поглощающими энергию взрыва. Наиболее уязвимые агрегаты трансмиссии прикрыты бронелистами.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что российские конструкторы создали надёжные и эффективные образцы ВАТ, способные решать поставленные задачи под прикрытием и в тылу. Однако прогресс не стоит на месте. Минобороны ищет пути дальнейшего совершенствования «Тайфунов» и прорабатывает концепцию бронеавтомобиля нового поколения, считает эксперт.