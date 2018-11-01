Зачем Индии покупать F-16, если она производит Су-30?

Феникс (Китай): зачем Индия покупает американское оборудование, когда локализация производства Су-30 превысила 50%?

«Феникс» в замешательстве: зачем Индии F-16, если она производит Су-30МКИ без помощи Более половины деталей новых истребителей Су-30МКИ было сделано компанией «Хиндустан Аэронотикс» на территории Индии. Это означает, что Индия может производить самостоятельно передовые истребители, но почему-то продолжает закупать американские. Китайское изданиев замешательстве: зачем Индии F-16, если она производит Су-30МКИ без помощи России

Разработка новейших истребителей имеет большое значение для страны. По сообщениям индийских СМИ, местную авиационную промышленность ожидают приятные известия. Более 50% новых истребителей Су-30МКИ были произведены компанией «Хиндустан Аэронотикс» на территории Индии. Это означает, что из России будут поступать только двигатели и некоторые запчасти, в помощи российских инженеров и технического персонала Индия больше нуждаться не будет. Увеличение степени локализации производства и полностью самостоятельная сборка первого новейшего истребителя стали важным этапом развития авиастроительной отрасти в Индии.

Су-30МКИ — это многоцелевой двухместный двухмоторный истребитель, сконструированный на основе Су-27СК. В конце 90-х Индия выбрала истребитель Су-30МКИ основным средством сохранения господства ВВС в воздушном пространстве. В октябре 2000 года Индия потратила 8 миллиардов долларов на перенесение линии производства из России, планируя собрать 140 истребителей Су-30МКИ. В дальнейшем эта цифра неоднократно увеличивалась. В настоящее время у ВВС Индии уже есть 247 истребителей Су-30МКИ, не считая восьми разбившихся самолетов. За следующие два года планируется собрать еще 25 истребителей и таким образом к 2020 году «Хиндустан Аэронотикс» всего предоставит ВВС Индии 280 истребителей Су-30МКИ. Если за два года не произойдет никаких аварий, то 272 из них будут успешно приняты на вооружение.

Эти два года Индия планирует тесно сотрудничать с западными странами, закупить у них средние многоцелевые истребители: французский «Рафаль» и американский F-18, также появляются сообщения о том, что Индия планирует перенести линию производства американских F-16 в свою страну.

Интернет-пользователи в замешательстве: зачем Индии понадобилось покупать западные истребители, если она производит новейшие в Азии Су-30МКИ?

Тот факт, что у ВВС Индии уже есть 247 тяжелых двухместных истребителя Су-30МКИ, которые обеспечиваю господство в небе и представляют собой силы поражения наземных целей, не мешает стране закупать военные самолеты у Запада. Решение о закупке еще не было окончательно принято, хотя страна и проявляет явный интерес к американским истребителям, открыто высказывая свою необходимость в них.

Прежде всего, Индия хочет обладать еще большим количеством многоцелевых истребителей, так как их вооруженными силами ощущается нехватка средств поражения наземных и надводных целей. Хотя Су-30МКИ и считается многоцелевым истребителем, но сконструирован он был скорее для того, чтобы обеспечивать господство в воздушном пространстве, для стрельбы по наземным и надводным целям он все же не очень подходит. А значит в случае, если удастся импортировать многоцелевые истребители F-35, F-16 или F-18 из США, повысится способность Индийской армии поражать наземные и надводные цели с воздуха, сократится отставание от соседних стран, и повысится мощь вооруженных сил.

На самом деле в Индии еще нет полноценной линии производства Су-30МКИ, там есть только одна сборочная линия, все запчасти поставляются из России. При сборке Су-30МКИ в Индии будут использоваться как западные, так и российские технологии. Например, разработанные для французских истребителей голографические дифракционные индикаторы «Та́лес» (Thales), новейшие прицельно-навигационные комплексы «Сигма», российские радиолокаторы с фазированной решеткой. Для одновременного управления всем этим разнообразным оборудованием необходим мощный компьютер, который Индия вызвалась разработать самостоятельно.

Что касается технического уровня в этой стране, есть основания полагать, что они еще не совсем освоили принципы производства Су-30МКИ, и, если бы не поддержка со стороны России, у Индии не было бы никаких шансов продолжить производство. Так не проще ли перейти на более новые западные модели вместо того, чтобы каждый раз обращаться к России за помощью?

Индия выступает за баланс сил и поэтому покупает вооружение как у США, так и у России. Таким образом Индия не попадет под влияние ни одной из сторон, и может использовать одну для угрозы другой. Если производство Су-30МКИ продолжится, у Индии окажется слишком много этих истребителей и страна ограничит себя использованием российского вооружения. Поэтому Индия настроена добавить в перечень вооружения своих ВВС оружие из США и других западных стран.