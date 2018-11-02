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Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными
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Стало известно о провале новейших российских зенитных комплексов в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что комплексы «Панцирь-С1» не оправдали себя в реальной боевой обстановке в Сирии.
Об этом свидетельствуют сами офицеры ПВО, которые стоят на боевом дежурстве в Латакии, написал Мураховский в своем Facebook.
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«В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом, комплекс регулярно фиксировал ложные цели — летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов», — добавил эксперт.
После этого в апреле 2018 года по решению Министерства обороны России в Сирию отправили комплексы «Тор-М2У», пояснил Мураховский.
Он отметил, что после поставок этой техники количество сбитых беспилотников террористов увеличилось.
«Начиная с первого июля, в течении недели комплексы «Тор-М2У» сумели ликвидировать семь беспилотных аппаратов противника, потратив на это девять ракет. В свою очередь, «Панцирь-С1» за этот период не сбил ни одного БПЛА террористов», — сказал Мураховский.
С апреля по октябрь комплексы «Тор-М2У» сбили 80 воздушных целей, их эффективность составила 80%, в то время, как у «Панцирей» она достигла лишь 19% сообщил эксперт.
В то же время, ранее со ссылкой на источники утверждалось, что «Панцири» якобы хорошо себя проявили в отражении атак дронов на Хмеймим.
В американской «Панцирь-С» называлось даже идеальным оружием для отражения массированных атак БПЛА.
«Панцирь-С1» — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, принят на вооружение в 2012 году.
Напомним, впервые на территории Сирии комплекс «Тор-М2» заметили в апреле 2018 года.
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